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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.07.2019 - 22:19, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın transfer gözdesi Radamel Falcao kimdir?

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Galatasaray'ın transfer gözdesi Radamel Falcao kimdir?

Transfer çalışmalarına büyük bir hızla devam eden Galatasaray, bir süredir gündeme gelen Radamel Falcao'yu renklerine bağlama konusuna sıcak bakıldığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulübün ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao ile temasta olduklarını belirtti. Galataray'ın forvet hattı için ilgilendiği Falcao taraftarları heyecanlandırırken, başarılı futbolcu ile ilgili araştırmalar da başladı. Peki, Galatasaray'ın transfer gözdesi Radamel Falcao kimdir?

Sarı kırmızılıların transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü Radamel Falcao, gündeme gelen transfer haberlerinin ardından, sporseverler tarafından merak konusu oldu. Kolompiyalı futbolcunun hayatını merak edenler, Falcao'nun hayatını araştırmaya başladı. İşte, Monaco forması giyen Radamel Falcao'nun kariyer hayatı ile ilgili bilgiler.

FALCAO'NUN KARİYER HAYATI

Radamel Falcao García Zárate ya da kısaca Falcao 10 Şubat 1986'da Santa Marta'da doğdu. Radamel Falcao, Kolombiyalı futbolcudur. Şu anda Ligue 1 ekibi AS Monaco forması giymektedir. Kolombiya millî futbol takımının da önemli oyuncularından biridir. Falcao, 2010-11 sezonunda Porto'yla, 2011-12 sezonunda ise Atlético Madrid'le Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmıştır. Ayrıca Atlético Madrid'le 2012 UEFA Süper Kupası'nı da kazanmıştır.

Falcao, El Tigre ve UEFA Avrupa Ligi Kralı lakapları ile anılır. Yaşayan en iyi santraforlardan biri olarak kabul edilmektedir. 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta attığı 17 golle, 15 gol atan Jürgen Klinsmann'ın rekorunu kırmış ve Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Ayrıca 2 sezon art arda 2 farklı kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ilk futbolcudur.Ayrıca eski futbolcu Radamel Garcia'nın oğludur.

Falcao, U17 millî takımında oynarken River Plate kulübünün ilgisini çekti ve 2003 yılında Arjantin kulübüyle sözleşme imzaladı. İlk maçına 19 yaşında çıkan Falcao, ligde ilk sezonu olan 2005-06 sezonunda 11 maça çıktı ve 7 gol attı. Ancak San Lorenzo maçında sakatlandı ve ikinci sezonunda form düşüklüğü yaşadı, 20 maça çıktı ve 3 gol attı. 2007-08 sezonunda Copa Libertadores'te mücadele etti ve çeyrek finalde Botafogo maçında hat trick yaptı. Yarı final maçında da Universidad de Chile'ye bir gol attı. Ligde Boca Juniors ile oynanan ünlü "Super Classico" derbisinde 1 gol attı. Falcao, iyi bir sezon geçirdiği 2008-09 sezonunda ligde 32 maçta 13 gol attı.

2013-14 sezonu başında, Ligue 1'de mücadele eden Monaco ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Fransız ekibi, Atletico Madrid'e Falcao için 60 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

AS Monaco kulübünün başkanı Dmitry Rybolovlev’in resmi siteden yaptığı açıklamada ‘Falcao Monaco’yu seçtiği için çok mutluyuz. Kendisi dünyanın en iyi golcülerinden biridir ve takımımızda yer alacağı için çok mutluyuz.’ dedi. Radamel Falcao, AS Monaco'da ilk golünü 80. dakikada 3-2 yenildikleri Fortuna Düsseldorf'a attı.

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