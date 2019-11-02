Galatasaray'ın tek rakibi var: Liverpool
Galatasaray, kendi evindeki lig karşılaşmalarında yenilmezlik serisini 41 maça çıkarttı.
Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig’de kendi sahasında çıktığı son 41 maçta tek bir mağlubiyet bile yaşamadı.
Türk Telekom Stadyumu'nda çıktığı son 41 maçta 33 galibiyet, 7 beraberlik alan Galatasaray'ın bu alanda Avrupa'dan tek bir rakibi var. O da Liverpool...
Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Liverpool, kendi evindeki son 45 lig maçında mağlup olmadı ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu alanda zirvede. Galatasaray ise iç sahada yenilmemezlik serisinde Liverpool ile yarışıyor.
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