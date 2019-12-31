Haber Giriş: 31.12.2019 - 12:39,
Galatasaray'ın TBB ile yaptığı anlaşma yürürlüğe girdi
Galatasaray Kulübü, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan sözleşmenin yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Resmi açıklama şöyle;
"05.08.2019 tarihinde imzalanan ve 04.12.2019 tarihinde yapılan tadil ile birlikte 30.12.2019 tarihi itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyulur."
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