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GeriFutbol Galatasaray'ın TBB ile yaptığı anlaşma yürürlüğe girdi
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Futbol
Haber Giriş: 31.12.2019 - 12:39,Son Güncelleme:/

Galatasaray'ın TBB ile yaptığı anlaşma yürürlüğe girdi

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Galatasaray'ın TBB ile yaptığı anlaşma yürürlüğe girdi

Galatasaray Kulübü, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan sözleşmenin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Resmi açıklama şöyle;

"05.08.2019 tarihinde imzalanan ve 04.12.2019 tarihinde yapılan tadil ile birlikte 30.12.2019 tarihi itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyulur."

Galatasarayın TBB ile yaptığı anlaşma yürürlüğe girdi

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