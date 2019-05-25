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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.05.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın tarihe geçen şampiyonluğu! En az puanla...

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Galatasaray'ın tarihe geçen şampiyonluğu! En az puanla...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, son hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-3 yenildi.

Sarı-kırmızılı takım sezonu, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 69 puanla zirvede tamamladı.

Galatasaray, üç puanlı sistemde 18 ekiple mücadele edilen ligde en az puanla şampiyonluk yaşayan takım olarak kayıtlara geçti.

Bu sistemde daha önce en az puanla şampiyonluk kazanan takım, 2006-2007 sezonunda 70 puan toplayan Fenerbahçe olmuştu.

Süper Lig'de üç puanlı sistemde 18 takımla oynanan sezonlarda şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

1989-90 Beşiktaş 75
1994-95 Beşiktaş 79
1995-96 Fenerbahçe 84
1996-97 Galatasaray 82
1997-98 Galatasaray 75
1998-99 Galatasaray 78
1999-00 Galatasaray 79
2000-01 Fenerbahçe 76
2001-02 Galatasaray 78
2002-03 Beşiktaş 85
2003-04 Fenerbahçe 76
2004-05 Fenerbahçe 80
2005-06 Galatasaray 83
2006-07 Fenerbahçe 70
2007-08 Galatasaray 79
2008-09 Beşiktaş 71
2009-10 Bursaspor 75
2010-11 Fenerbahçe 82
2011-12 Galatasaray 86
2012-13 Galatasaray 71
2013-14 Fenerbahçe 74
2014-15 Galatasaray 77
2015-16 Beşiktaş 79
2016-17 Beşiktaş 77
2017-18 Galatasaray 75
2018-19 Galatasaray 69

Not: 2011-2012 sezonu şampiyonu 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, 6 haftalık Süper Final karşılaşmaları sonunda belli oldu. Haberde, Lig Grubu ve Süper Final maçlarının toplamı, 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır. 

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Galatasarayın tarihe geçen şampiyonluğu En az puanla...

 

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