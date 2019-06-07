Galatasaray'ın Talisca transferinde son dakika!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'ın Talisca transferinde son dakika!
GeriFutbol Galatasaray'ın Talisca transferinde son dakika!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
07.06.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Talisca transferinde son dakika!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'ın Talisca transferinde son dakika!

Galatasaray transferde büyük oynuyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı kırmızılılar mevcut kadroyu güçlendirme adına çalışmalara başladı ve Beşiktaş'ın eski yıldızıyla temasa geçildi.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki hedefi doğrultusunda kadrosunu Anderson Talisca ile güçlendirmek isterken, şu ana kadar yapılan temasların detayları da ortaya çıkmaya başladı.

25 yaşındaki futbolcu, Guangzhou formasıyla Çin’de müthiş bir istatistiğe sahip. Takımıyla çıktığı 30 maçta tam 27 gol atan Talisca, buna rağmen Brezilya Milli Takımı’ndan beklediği daveti bir türlü alamıyor. Sambacı’nın, menaceri vasıtasıyla federasyon yetkilileriyle görüştüğü ve Uzakdoğu’daki gibi alt seviye bir organizasyonda kariyerine devam etmesi durumunda, Brezilya formasını giymesinin kolay olmayacağı yönünde bir cevap aldığı belirlendi.

Şampiyonlar Ligi de olunca...

Ancak Talisca, çocukluğundan beri hayalini kurduğu ve alt yaş kategorilerinde giymeyi başardığı milli formayı, Dünya Kupası’nda da sırtına geçirmek istediğinden, tekrar Avrupa’ya dönüş planları yapmaya başladı. Fanatik'in haberine göre; Tam da bu sırada gelen Galatasaray teklifi, üstelik Şampiyonlar Ligi faktörü, Talisca’nın aklını çelmiş durumda. Genç futbolcu, bu şekilde milli takım şansının daha da artacağına inanıyor.

Galatasaraydan Anderson Talisca bombası
Galatasaray'dan Anderson Talisca bombası!

Çin’e çıkarma yapacaklar

Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcunun yüksek maliyetini sponsorlar vasıtasıyla karşılamaya hazır. Galatasaray bu transferi kiralık da olsa, bonservisiyle de olsa mutlaka gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu nedenle birkaç kulüp temsilcisinin gelecek hafta Çin’e giderek, Guangzhou kulübüyle masaya oturmaya hazırlandığı da gelen haberler arasında.

Çin’de yıllık 7 milyon Euro civarında para kazanan Talisca’nın Galatasaray’a maliyetinin büyük bir bölümünü sponsorlar karşılamaya hazır.

Beşiktaş, Talisca'nın doğum gününü böyle kutlamıştı;

Galatasarayın Talisca transferinde son dakika

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Galatasaray'ın Talisca transferinde son dakika!
Aleksandar Kolarov, İstanbul'a geliyor! | Transfer haberleri...
Oğulcan Çağlayan: "Gaziantep şehrine vefa borcum vardı, ödedim..."
Fransa ile 10 yıl sonra karşı karşıyayız!