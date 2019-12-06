Galatasaray'ın sürpriz Mbaye Diagne planı!

Belçika'da hocası Clement ile yaşadığı sorun nedeniyle kadro dışı bırakılan Diagne'yi Club Brugge, devre arasında geri gönderecek. Andone'nin sakatlığını dikkate alan G.Saray, Falcao'yu alternatifsiz bırakmamak için Diagne'nin dönüşüne sıcak bakıyor.

Yabancı kontenjanında yer açılırsa Senegalli golcü ikinci yarıda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray, Diagne ile ilgili asıl planını ise sezon sonuna saklıyor.

Gomis'in Al-Hilal'le sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek. Sarı-kırmızılılar, Gomis gibi Diagne'yi de Al-Hilal'e satmaya çalışacak. Gomis'ten önemli katkı alan Suudi Arabistan ekibi, Diagne'nin performansını yakından takip edecek. (Sabah)

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