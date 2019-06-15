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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
15.06.2019 - 18:29, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın sözleşme imzalayacağı Ever Banega kimdir?

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Galatasaray'ın sözleşme imzalayacağı Ever Banega kimdir?

Arjantinli milli futbolcu Ever Banega, Galataray'ın transfer gündeminde yer almaya başladı. Sevilla takımında orta saha pozisyonunda görev yapan futbolcu bu hafta içinde sarı kırmızılı kulüple anlaşma için masaya oturacak. Gündeme gelen haberin ardından, Ever Banega ile ilgili bilgiler futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, milli oyuncu Ever Banega kimdir?

Süper Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezon şampiyonu Galatasaray, Arjantinli yıldız Ever Banega ile transferlik için girişimlerde bulundu. İspanya'nın Sevilla kulübünde 11 sezondur başarılı bir şekilde forma giyen oyuncu için sarı kırmızılı kulübün 5 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu öğrenildi. İşte, Galatasaray'ın yeni gözdesi Ever Banega'nın kariyer hayatı ile ilgili bilgiler...

Ever Maximiliano David Banega 29 Haziran 1988'de Rosario'da dünyaya geldi. Sevilla takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Arjantinli milli futbolcudur. İlk resmi maçına 10 Şubat 2007 tarihinde Banfield'e karşı oynanan maçta sahaya çıkmıştır. Lig ve kupa maçları dahil oynadığı 29 maçta başarılı bir performans sergileyen genç oyuncu, 7 Ocak 2007 tarihinde 18 milyon € karşılığında Valencia CF ile sözleşme imzalamıştır.

İlk La Liga maçını 18 Ocak 2008 tarihinde Atlético Madrid'e karşı oynamıştır. Valencia CF forması altında 5 maça çıkan oyuncu, sergilediği performans ile hayal kırıklığı yaratmıştır. Valencia, özellikle oyuncuya ödenen bonservis bedeli yüzünden hem İspanyol medyasından hem de taraftarlardan tepki aldı.
Sonrasında Atlético Madrid, Newell's Old Boys, Sevilla, Internazionale, Sevilla kulüplerinde oynadı.

MİLLİ TAKIM BAŞARISI

2007 yılında Kanada'da düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki şampiyon kadroda yer alan genç oyuncu, kazanılan kupadaki sergilediği performans ile şampiyonlukta büyük rol oynamıştır. Valencia CF'ya transferi ile birlikte 6 Şubat 2008 tarihinde Guatemala'ya karşı oynanan dostluk maçında A-Millî forma ile tanışmıştır.

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