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Haber Giriş: 31.12.2019 - 18:14,Son Güncelleme:/

Galatasaray'ın Saracchi transferi açıklandı!

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Galatasaray'ın Saracchi transferi açıklandı!

Leipzig'in sportif direktörü Markus Krösche, Marcelo Saracchi'nin Galatasaray'a transferinin kısa süre içerisinde açıklanacağını duyurdu.

Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'ın sol bek bölgesi için anlaşmaya vardığı Marcelo Saracchi için kulübünden resmi açıklama geldi.

Evrak işlemlerinin ardından transferin resmiyete döküleceğini vurgulayan Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, "Galatasaray ile Saracchi için anlaşmaya vardık. Evrak işlerinin tamamlanmasını, birkaç kağıdın daha imzalanmasını bekliyoruz" dedi.

Galatasaray, Uruguaylı sol beki 1.5 yıllığına kiraladı. Anlaşmada satın alma opsiyonun bulunmadığı belirtildi.

HÜRRİYET DUYURMUŞTU

Hürriyet, sarı-kırmızılı kulübün Saracchi için Leipzig ile anlaşmaya vardığı ve transferin sonuçlandığını duyurmuştu.

Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan, genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti.

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Ali Naci Küçük, Saracci transferinin detaylarını açıkladıSüper Lig'de devrenin bitimine 1 hafta kala gözler transfer gelişmelerine çevrilmeye başladı. Son şampiyon Galatasaray'ı Ocak ayında yine hareketli bir transfer dönemi bekliyor. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılı takıma dair son transfer gelişmelerini paylaştı...
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