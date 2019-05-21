Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü yarından itibaren Hürriyet'te
Spor Toto Süper Lig'in 2018-19 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile ilgili merak edilenleri Hürriyet yanıtlıyor!..
1- Olaylı F.Bahçe derbisi sonrası gelen cezalar G.Saray için ciddi bir darbeydi. Peki, Sarı kırmızılılar, neden “Biz o tarihte şampiyon olduk” diyor?
2- Fatih Terim, F.Bahçe derbisi sonrası yönetime neden kırıldı? Ara transfer dönemi krizle başlarken, Fatih hoca ile yönetimin arası neden gerildi?
3- Trabzon maçı nasıl kritik bir dönüm noktası oldu? Fatih Terim, Trabzon dönüşü aldığı bir kararla, Galatasaray’a nasıl 80 milyon lira kazandırdı?
4- Herkes şampiyonluk yolunda en önemli viraj olarak farklı maçları öne çıkarıyor. Fatih Terim’e göre sezonun en kritik galibiyetleri hangileriydi?
5- Tüm yorumcuların eleştirdiği Diagne ve Mitroglou’na Fatih Terim neden ve nasıl tam puan verdi? Onları, hocalarının gözünde zirveye ne taşıdı?
6- Ligin son haftalarına girilirken yayıncı kuruluş tarafından düzenlenen ödül töreni için Florya’da neler konuşuldu. Futbolcular nasıl kamçılandı?
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