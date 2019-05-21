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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
21.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü yarından itibaren Hürriyet'te

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Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü yarından itibaren Hürriyet'te

Spor Toto Süper Lig'in 2018-19 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile ilgili merak edilenleri Hürriyet yanıtlıyor!..

1- Olaylı F.Bahçe derbisi sonrası gelen cezalar G.Saray için ciddi bir darbeydi. Peki, Sarı kırmızılılar, neden “Biz o tarihte şampiyon olduk” diyor?

2- Fatih Terim, F.Bahçe derbisi sonrası yönetime neden kırıldı? Ara transfer dönemi krizle başlarken, Fatih hoca ile yönetimin arası neden gerildi? 

3- Trabzon maçı nasıl kritik bir dönüm noktası oldu? Fatih Terim, Trabzon dönüşü aldığı bir kararla, Galatasaray’a nasıl 80 milyon lira kazandırdı?

4- Herkes şampiyonluk yolunda en önemli viraj olarak farklı maçları öne çıkarıyor. Fatih Terim’e göre sezonun en kritik galibiyetleri hangileriydi?

5- Tüm yorumcuların eleştirdiği Diagne ve Mitroglou’na Fatih Terim neden ve nasıl tam puan verdi? Onları, hocalarının gözünde zirveye ne taşıdı?

6- Ligin son haftalarına girilirken yayıncı kuruluş tarafından düzenlenen ödül töreni için Florya’da neler konuşuldu. Futbolcular nasıl kamçılandı?

 

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