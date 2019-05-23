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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
23.05.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması ne zaman?

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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması ne zaman?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Gözler şimdi şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı tarihlerde. Peki, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması ne zaman?

Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor. Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlaması tarihini araştırırken, Galatasaray'ın kazandığı kupa törenle İstanbul'a gönderildi. İşte, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları hakkında tüm detaylar...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilecek 22. şampiyonluk kutlaması, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.05'te başlayacak. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının bilet satışları ise bugün başlıyor.

KUTLAMA İÇİN DEV SAHNE

Dev bir sahnenin kurulacağı Türk Telekom Stadı'ndaki taraftarlar, 4 LED ekranla şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı şekilde izleyebilecek.

Sürpriz şarkıcılar, DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, tüm tribünlere asılacak 22 özel bayrak, alev makineleri ve payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

Kutlama sırasında futbolcuların yanı sıra geçmişten bugüne 22 şampiyonluğa emek veren teknik direktörler de onurlandırılacak.

BİLETLER ŞATIŞA ÇIKTI

Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlama etkinliği, bilet karşılığı izlenebilecek.

2018-2019 sezonu için kombineye sahip taraftarlar, bugün saat 15.00'ten yarın saat 14.00'e kadar mevcut kombine yerlerini bilet olarak yüzde 50 indirimle satın alabilecek. Biletler, yarın saat 15.00'ten sonra genel satışa çıkacak. Mevcut kombine yerlerinin biletleri, "passo.com.tr" internet adresinden satın alınabilecek.

Passolig kartı olmayan taraftarlar ise Aslanlıyol gişelerinden yarın saat 15.00'ten itibaren ad, soyad ve TC kimlik numaralarını vererek kağıt bilet temin edebilecek.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları, 30 ile 120 lira arasında değişiyor.

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