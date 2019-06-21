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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
21.06.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması ‘Çakma’ kupalarla yapıldı

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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması ‘Çakma’ kupalarla yapıldı

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarındaki kupaların imitasyon olduğu, gerçek kupaların müzede bulunduğu ortaya çıktı.

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray, yurt içi ve yurt dışında çeşitli balolarda boy gösterirken, en son 19 Haziran’daki iki kutlama kafaları karıştırdı.

Kulübün internet sitesinde, şu ifade yer alıyordu:

“Konya Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen 22. şampiyonluk kutlamasına Başkanımız Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ve Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Savaş Özüdoğru katıldı. 22. şampiyonluk kupamız ve 18. kez elde ettiğimiz Türkiye Kupası da etkinlikte yerini aldı. Taraftarlarımız çifte kupayla bol bol fotoğraf çektirdi.”

Ancak aynı saatlerde Köln Galatasaraylılar Derneği’nin Event Palast’ta organize ettiği gecede 22. şampiyonluk kupasının yanı sıra, 18. kez kazanılan Ziraat Türkiye Kupası’nın da sergilendiği belirtildi. Hatta yönetici Mahmut Recevik de kutlamada yer almış, tören “Çifte kupalı kutlama” olarak lanse edilmişti.

Konya ve Köln’deki kupalara baktıktan sonra, acaba hangi kupa gerçekti? Bunu araştırdıktan sonra gerçek ortaya çıktı. 22. lig şampiyonluk kupası ve 18. Ziraat Türkiye Kupası, müzedeki yerini almıştı. İki tarafa da gönderilenlerin imitasyon olduğu ortaya çıktı.

Galatasarayın şampiyonluk kutlaması ‘Çakma’ kupalarla yapıldı

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