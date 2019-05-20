Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
2018-19 Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın, direkt olarak katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakiplerinin bir bölümü belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 2018-19 sezonunda bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.
Avrupa'nın dev ligleri İspanya, İngiltere, Almanya'da grup aşamasında organizasyona katılacak ekipler netleşti. 12 takımın 11'i Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alırken sadece Leipzig'in, temsilcimiz ile aynı torbada olması muhtemel duruyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayan iki takımın, halihazırda Premier Lig'de ilk 4'e girerek direkt olarak katılım hakkı elde etmesi nedeniyle, buradan gelecek grup aşamasına direkt katılım hakkı Salzburg'a devredildi.
UEFA Avrupa Ligi'nden gruplara katılım hakkı ise Chelsea'nin kazanması durumunda Lyon'a verilecek. Arsenal kazanırsa Lyon ön eleme oynayacak.
İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
1. torba
2019 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu (Liverpool veya Tottenham)
2019 Avrupa Ligi Şampiyonu (Chelsea veya Arsenal)
Barcelona
Manchester City
Juventus
Bayern Münih
PSG
Zenit
1. veya 2. torba
Liverpool
Chelsea
Tottenham
2. Torba
Real Madrid
Arsenal (Avrupa Ligi finalini kazanırsa)
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli
Shakhtar Donetsk
2. veya 3. torba
Benfica
3. Torba
Lyon: 61.500 (EL finalini Chelsea kazanırsa)
Bayer Leverkusen: 61.00
RB Salzburg: 54.500
Valencia: 37.00
3. veya 4. torba
Genk
Galatasaray
RB Leipzig
4. Torba
Lille
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