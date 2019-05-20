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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.05.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

2018-19 Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın, direkt olarak katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakiplerinin bir bölümü belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-19 sezonunda bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

Avrupa'nın dev ligleri İspanya, İngiltere, Almanya'da grup aşamasında organizasyona katılacak ekipler netleşti. 12 takımın 11'i Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alırken sadece Leipzig'in, temsilcimiz ile aynı torbada olması muhtemel duruyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayan iki takımın, halihazırda Premier Lig'de ilk 4'e girerek direkt olarak katılım hakkı elde etmesi nedeniyle, buradan gelecek grup aşamasına direkt katılım hakkı Salzburg'a devredildi.

UEFA Avrupa Ligi'nden gruplara katılım hakkı ise Chelsea'nin kazanması durumunda Lyon'a verilecek. Arsenal kazanırsa Lyon ön eleme oynayacak.

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

1. torba
2019 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu (Liverpool veya Tottenham)
2019 Avrupa Ligi Şampiyonu (Chelsea veya Arsenal)
Barcelona
Manchester City
Juventus
Bayern Münih
PSG
Zenit

1. veya 2. torba
Liverpool
Chelsea
Tottenham

2. Torba
Real Madrid
Arsenal (Avrupa Ligi finalini kazanırsa)
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli
Shakhtar Donetsk

2. veya 3. torba
Benfica

3. Torba
Lyon: 61.500 (EL finalini Chelsea kazanırsa)
Bayer Leverkusen: 61.00
RB Salzburg: 54.500
Valencia: 37.00

3. veya 4. torba
Genk
Galatasaray
RB Leipzig

4. Torba
Lille

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