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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
15.09.2019 - 21:08, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanının ne zaman başlayacağı, başta Galatasaraylı taraftarlar olmak üzere pek çok futbolsever tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Devler Ligi'nde birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşacak Galatasaray, ilk sınavını Belçika ekibi Club Brugge ile verecek. İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları hakkında tüm ayrıntılar...

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla eşleşti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçını 18 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile yapacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, oyuncu kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

UEFA'da yer alan 20 kişilik listede Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir, Emre Akbaba ve Ahmet Çalık UEFA listesinde bulunmazken, şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Adem Büyük, Radamel Falcao, Florin Andone, Emre Mor"

GALATASARAY'IN MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri şöyle:

18 Eylül Çarşamba:

Club Brugge-Galatasaray: Öncesinde sahasında Kasımpaşa, sonrasında deplasmanda BTC TURK Yeni Malatyaspor.

1 Ekim Salı:

Galatasaray-PSG: Öncesinde sahasında Fenerbahçe, sonrasında deplasmanda Gençlerbirliği.

22 Ekim Salı:

Galatasaray-Real Madrid: Öncesinde sahasında Demir Grup Sivasspor, sonrasında deplasmanda Beşiktaş.

6 Kasım Çarşamba:

Real Madrid-Galatasaray: Öncesinde sahasında Çaykur Rizespor, sonrasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep.

26 Kasım Salı:

Galatasaray-Club Brugge: Öncesinde sahasında Medipol Başakşehir, sonrasında deplasmanda Trabzonspor.

11 Aralık Çarşamba:

PSG-Galatasaray: Öncesinde sahasında Alanyaspor, sonrasında yine iç sahada MKE Ankaragücü.

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