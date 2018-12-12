Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri belli oldu
GeriFutbol Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
12.12.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden Galatasaray, turnuvaya katılım, performans ve yayın-pazarlama-piyasa havuzundan toplam 34.2 milyon Euro kazandı.

Evinde oynadığı ve 3-2 kaybettiği Porto maçıyla bu sezon "Devler Ligi" macerası sona eren ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek sarı-kırmızılı ekip, turnuvaya katılım, performans ve yayın-pazarlama-piyasa havuzundan toplam 34.2 milyon Euro kazandı.

- "Ayak bastı" parası 15.25 milyon Euro 

Yerel ligde şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray, her katılımcı gibi 15,25 milyon Euro'yu kasasına koydu.

Grubunda Portekiz'in Porto, Almanya'nın Schalke 04 ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla eşleşen sarı-kırmızılı ekip, oynadığı altı maçtan sadece birer galibiyet ve beraberlik çıkarabildi.

Toplam 4 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray, 3.6 milyon Euro performans gelirine ulaştı. Grupta toplam iki beraberlikten arta kalan 1.8 milyon Euro, takımların galibiyet sayısına bölünürken, sadece bir kez mutlu sona ulaşabilen sarı-kırmızlı ekip, bu pastadan da 180 bin Euro elde etti ve performans gelirini 3.78 milyon Euro'ya taşıdı.

- Takım katsayısı uygulaması

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon itibarıyla ödül dağıtımında değişikliğe gidildi.

"Market pool" olarak bilinen havuz gelirlerinin dağıtımı yarı yarıya azaltılırken, takımların son 10 yıldaki performanslarına göre ödül dağıtımı devreye sokuldu.

Bu yeni sisteme göre 32 takım, puanına göre sıralanacak ve her takım klasmandaki yerine göre havuzdan pay alacak. Bu çerçevede en sondaki takıma 1 pay, sondan ikinci takıma 2 pay, sondan üçüncü takıma 3 pay şeklinde ilk sıraya kadar bu metot uygulanacak ve zirvedeki takım 32 pay alacak.

Her pay, 1 milyon 108 bin Euro'ya tekabül ederken, klasmanda 26. sırada yer alan (sondan yedinci) sarı-kırmızılı ekip, bu yeni uygulamayla 7 milyon 756 bin Euro gelir elde edecek.

- Yayın havuzundan yaklaşık 7.5 milyon Euro

Takım katsayı uygulaması sebebiyle ülkelerin payına düşen havuz gelirleri de yüzde 50 oranında geriledi. Son üç sezondur ortalama 17 milyon Euro olan Türkiye'nin bu pastadaki payı yaklaşık 8.5 milyon Euro'ya düştü.

Bu çerçevede ödülün yüzde 10'unu Şampiyonlar Ligi elemesini geçemeyen Fenerbahçe alacak ve geriye kalan yaklaşık 7,5 milyon Euro sarı-kırmızılı ekibin kasasına gidecek.

Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği gelirlerin dağılımı şöyle:

Gelir (milyon Euro)

Katılım bedeli 15.25

Performans geliri 3.78

Katsayı geliri 7.75

Yayın havuzu 7.50

TOPLAM 34.2 milyon Euro

"Bazı arkadaşlarımızla yollarımızı ayıracağız"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Portekiz temsilcisi Porto'ya 3-2 yenildikleri karşılaşmada iyi mücadele etmelerine rağmen, istedikleri sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Terim yaptığı açıklamada, "Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız. Aciliyet santrforda olabilir ama iki oyuncumuzun da kiralık olduğunu düşündüğümüzde, kadromuzda eksik yerleri anlayabiliriz. Eğer mümkünse bonservis ödemeden ya da çok küçük rakamlarla bazı oyuncuları devre arası değerlendireceğiz. Ancak ocak ve temmuz olarak iki aşamalı düşünüyoruz. İkisinde alacağımız sayı bayağı yüksek olabilir. Bazı oyuncularla arkadaşlarımızın teması var. Galatasaray kendi içerisinde bir tur atacak. Çok derin ve herkesin alternatifi olan bir kadro yapacağız. Birçok mevkiye ihtiyacımız var" dedi.
daha fazla video için

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 430Shakhtar Donetsk - Lyon
    1
    MS1
    2,00
    17093kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş Malmö maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyasporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Spartak Trnava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kayserispor - Akhisarspor maç biletleri satışa çıktı