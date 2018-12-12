Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri belli oldu

Evinde oynadığı ve 3-2 kaybettiği Porto maçıyla bu sezon "Devler Ligi" macerası sona eren ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek sarı-kırmızılı ekip, turnuvaya katılım, performans ve yayın-pazarlama-piyasa havuzundan toplam 34.2 milyon Euro kazandı.



- "Ayak bastı" parası 15.25 milyon Euro



Yerel ligde şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray, her katılımcı gibi 15,25 milyon Euro'yu kasasına koydu.

Grubunda Portekiz'in Porto, Almanya'nın Schalke 04 ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla eşleşen sarı-kırmızılı ekip, oynadığı altı maçtan sadece birer galibiyet ve beraberlik çıkarabildi.

Toplam 4 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray, 3.6 milyon Euro performans gelirine ulaştı. Grupta toplam iki beraberlikten arta kalan 1.8 milyon Euro, takımların galibiyet sayısına bölünürken, sadece bir kez mutlu sona ulaşabilen sarı-kırmızlı ekip, bu pastadan da 180 bin Euro elde etti ve performans gelirini 3.78 milyon Euro'ya taşıdı.



- Takım katsayısı uygulaması



Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon itibarıyla ödül dağıtımında değişikliğe gidildi.

"Market pool" olarak bilinen havuz gelirlerinin dağıtımı yarı yarıya azaltılırken, takımların son 10 yıldaki performanslarına göre ödül dağıtımı devreye sokuldu.

Bu yeni sisteme göre 32 takım, puanına göre sıralanacak ve her takım klasmandaki yerine göre havuzdan pay alacak. Bu çerçevede en sondaki takıma 1 pay, sondan ikinci takıma 2 pay, sondan üçüncü takıma 3 pay şeklinde ilk sıraya kadar bu metot uygulanacak ve zirvedeki takım 32 pay alacak.

Her pay, 1 milyon 108 bin Euro'ya tekabül ederken, klasmanda 26. sırada yer alan (sondan yedinci) sarı-kırmızılı ekip, bu yeni uygulamayla 7 milyon 756 bin Euro gelir elde edecek.



- Yayın havuzundan yaklaşık 7.5 milyon Euro



Takım katsayı uygulaması sebebiyle ülkelerin payına düşen havuz gelirleri de yüzde 50 oranında geriledi. Son üç sezondur ortalama 17 milyon Euro olan Türkiye'nin bu pastadaki payı yaklaşık 8.5 milyon Euro'ya düştü.

Bu çerçevede ödülün yüzde 10'unu Şampiyonlar Ligi elemesini geçemeyen Fenerbahçe alacak ve geriye kalan yaklaşık 7,5 milyon Euro sarı-kırmızılı ekibin kasasına gidecek.

Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği gelirlerin dağılımı şöyle:

Gelir (milyon Euro)

Katılım bedeli 15.25

Performans geliri 3.78

Katsayı geliri 7.75

Yayın havuzu 7.50

TOPLAM 34.2 milyon Euro

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