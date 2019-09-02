Galatasaray'ın rakibi PSG'den transferin son günü iki bomba!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Paris Saint Germain, transfer sezonunu önemli takviyelerle kapatıyor.
Inter'de sorun yaşayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, PSG'ye sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oluyor.
Kadrosunda Neymar ve Edinson Cavani gibi kaliteli santrforları barındıran Fransa ekibi, Icardi'yi de kadrosuna katarak gücüne güç katacak.
Öte yandan Paris kulübü, gün içinde Real Madrid'den kaleci Keylor Navas'ı da renklerine kattığını resmen duyurdu. Yeni kulübüyle 4 senelik sözleşme imzalayan Kosta Rikalı file bekçisi, yıllık 15 milyon Euro kazanacak.
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