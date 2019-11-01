Galatasaray'ın rakibi Liverpool!
Galatasaray, Süper Lig’de kendi sahasında çıktığı son 40 mücadelede tek bir mağlubiyet bile yaşamadı.Galatasaray, kendi evindeki lig karşılaşmalarında yenilmezlik serisini 41 maça çıkarmak için mücadele edecek. Avrupa’nın büyük liglerinde Aslan’ın bu alandaki tek rakibi, 45 maçla İngiliz devi Liverpool.
Galatasaray, Süper Lig’de kendi sahasında çıktığı son 40 mücadelede tek bir mağlubiyet bile yaşamadı.
Bu süreçte 33 galibiyet 7 beraberlik elde eden sarı kırmızılı ekip, Avrupa’nın en büyük ligleri baz alındığında, bu alanda İngiliz devi Liverpool’la yarışıyor.
Premier Lig temsilcisi de kendi evindeki son 45 lig maçında mağlup olmadı. Galatasaray’ın hedefi, 40 maçlık seriyi 41’e taşımak.
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