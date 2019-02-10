Galatasaray'ın rakibi Benfica korku saldı! 10 gol...
Portekiz Premier Lig'de Benfica, 21. hafta mücadelesinde Nacional takımını 10-0 yendi.
Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak olan Portekiz temsilcisi, son 6 maçını da galibiyetle tamamladı.
Takımın gollerini Alejandro Grimaldo, Haris Seferovic (2), Joao Felix, Pizz, Ruben Dias, Jonas (2), Ferreira ve Rafa Silva kaydetti.
Benfica 50 puanla lider Porto'nun 1 puan gerisinde haftayı kapadı.
Galatasaray ve Benfica, son 32 ilk ayak maçını perşembe günü TT Stadı'nda oynayacak.
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