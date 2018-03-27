Galatasaray'ın radarında Soner Aydoğdu var!
Mali olarak zor günler geçiren Galatasaray transferde rotayı sözleşmesi bitecek oyunculara çevirdi.
Sarı kırmızılıların Okan Buruk'un çalıştırdığı Akhisar'ın yıldız oyuncusu Soner Aydoğdu'yu gündemine aldığı öğrenildi.
TFF'nin kuralları gereği oyuncu ile sezon bitmeden görüşemeyecek olan sarı-kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak'ın devreye girdiği ve Soner'in menajeri Haluk Canatar'a "Soner bir yere imza atmadan önce mutlaka bizi beklesin" dediği bildirildi. (Fotomaç)
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