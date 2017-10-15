Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Bafetimbi Gomis, iki haftalık suskunluğunu Konyaspor karşısında attığı iki golle bozdu. 32 yaşındaki yıldız golcü, ligdeki gol sayısını 9'a çıkartırken, gol krallığındaki iddiasını da sürdürdü.

13 ŞUT, 9 GOL

Mücadeleci oyunu ile adeta sahada basmadık yer bırakmayan ve bütün gücünü ortaya koyan Bafetimbi Gomis, bu sezon ligde 13 kez isabetli şut çekti ve 9 kez topu ağlarla buluşturdu. Fransız golcü 8. hafta itibariyle, ligdeki takımlardan Konyaspor ve Akhisar'dan bir fazla, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Antalyaspor ile de eşit sayıda gol atmayı başardı.

GOMIS: "GOLLER İÇİN ÇOK MUTLUYUM!"

Konyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Bafetimbi Gomis, hem takımın kazandığı hem de attığı goller için çok mutlu olduğunu söyledi. Bu hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi için taraftarlara da mesaj gönderen Gomis, derbiyi kazanmak için takım olarak çok iyi hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.