Galatasaray'ın 'orta'sı yok! Mariano, Ömer Bayram ve Nagatomo...

Galatasaray 12 orta denemesinde bulundu ve bu ortaların hiçbirinde isabet sağlayamadı.

Deplasman ekibi Aytemiz Alanyaspor ise maç boyu 40 orta denedi ve bu ortaların 9'unda isabet buldu.

Galatasaray'da beklerde oynayan Mariano ve Yuto Nagatomo, isabetli orta yapamadı. En çok orta deneyen futbolculardan olan Ömer Bayram da isabet sağlayamadı. Özellikle sarı kırmızılı taraftarlar, Mariano'ya eleştiride bulundu.

ALANYASPOR 4 KATI...

Alanyaspor'un deplasmanda oynamasına rağmen Galatasaray'dan neredeyse 4 kat orta denemesi dikkat çekti. Erol Bulut'un ekibi ayrıca 90 dakikada Galatasaray kalesine 21 şut gönderdi...

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