Sezon başında Galatasaray
'ın transferi için büyük uğraş verdiği futbolcuların başında gelen Fernando
, geride kalan periyotta kalitesini kanıtladı. Zorlu Atiker Konyaspor deplasmanında 116 kez topla buluşup 93 kez isabetli pas veren, 6'da 6 ile tüm top kapma girişimlerinde başarılı olan Brezilyalı orta saha, bu başarısını Süper Lig
'in geneline de yansıttı. Fernando, bu sezon ligde en fazla topla buluşan ve en az top kaybı yapan oyuncu…
Ahtapot lakabının hakkını verircesine Fernando, geride kalan 8 haftada 780 kez topla buluşurken sadece 76 top kaybı yaptı. Maç başına 2.1 top kapma istatistiğiyle oynayan yıldız futbolcu, bu ortalamasıyla orta saha oyuncuları arasında ilk 10'da… (Sözcü)