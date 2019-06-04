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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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04.06.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın olay ismi Belhanda: "En büyük Fenerbahçe..."

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Galatasaray'ın olay ismi Belhanda: "En büyük Fenerbahçe..."

Galatasaray'da sezon boyunca adından sıkça söz ettiren Faslı yıldız Younes Belhanda, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Belhanda, Türkiye'de geçirdiği günlere ve futbol ortamına değinirken, sezonu değerlendirdi. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile ilgili sözleri ise uzun süre konuşulacak cinsten...

"TARAFTARLAR STADI TİTRETİYOR"

Türkiye'de futbol, toplumun kalbine işlemiş durumda. İnsanlar futbola din gibi bakıyor, gerçekten fanatikler. Fransa ya da İngiltere'de statlarda 1-2 bölümde ciddi taraftar olur ancak burada tüm taraftarlar transa geçmiş gibi stadı titretiyor. Bu gerçekten güzel. Fransa ya da İngiltere'de statlarda 1-2 bölümde ciddi taraftar olur ancak burada tüm taraftarlar transa geçmiş gibi stadı titretiyor. Bu gerçekten güzel.

"DERBİLER GERGİN GEÇER"

Trabzonspor da işin içinde olsa bile en başarılı takımlar Galatasasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Başakşehir ve Kasımpaşa ile birlikte İstanbul'da 5 büyük takım var. Derbiler ciddi anlamda gerginlikler barındırıyor ve bu da futbolu güzelleştiriyor.

"BAZEN KONTROLÜ KAYBEDİYORUM"

Başka ülkelerde de derbiler oynadım ancak böyle baskı hissetmedim. Taraftarların baskısı statta gerçekten gerginlik yaratıyor. Sahaya adım attığımızda, farklı bir insan oluyoruz. Gerçekten korkunç. Zaman zaman kontrolümüzü de kaybediyoruz.Sonrasında neden öyle yaptığını merak ettiğin de oluyor, özellikle bu bana çok oluyor.

"GEÇMİŞE GÖRE DAHA ZAYIF"

Derbilerden önceki haftayı yaşamak harika. Büyük kulüpler sezonu kaybetse bile bu maçları kaybedemez. Bugünlerde geçmişe göre atmosfer daha zayıf. İnsanlar artık bir kartla statlara giriyor ve herkes izleniyor. Bu yüzden coşku daha az.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLDU SANDI"

"En dikkat çeken derbi, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi. En gergini. Bu iki düşman kulüp arasında sezonlar boyunca birikmiş olan bir kavga var. Bu maçları çekici kılan da bu. İki farklı kıtada olmaları da bu sıra dışı şehrin bir harika yanı. Galatasaray 20 yıldır Fenerbahçe deplasmanında kazanamıyor. Fenerbahçe bu sezon 15 ya da 16. sıradaydı karşılaştığımızda ve bizimle berabere kaldıklarında şampiyon olmuşlar gibi sevindiler."

"FUTBOL TÜRKLER İÇİN BAŞKA"

Almanya'da da taraftarlar maçtan saatler önce statlarda oluyor ancak Türkiye'de gördüğüm futbol sevgisinin seviyesine hiç rastlamadım. Futbol onların hayatları için çok önemli, aynı zamanda onlara iyi geliyor.

"DEĞERİMİ YOKLUĞUMDA ANLADILAR"

Futbolda 10 numara en önemli oyuncu olarak düşünülür. Geçmişte Galatasaray'da bu formayı Hagi giymiş ve tarihe geçmiş, sonra Sneijder giymiş. Bir sorumluluğum var, takım için oynamalı ve kazanmalıyım. Taraftarlar da 10 numarayı taşıdığım için bana bu görevi veriyor. İsminin taraftarlar tarafından söylenmesini duymak güzel ancak taraftar genelde gol atan oyuncuları seviyor.

Galatasaray'daki ilk dönemimde iş yapıyordum ancak gol atmadığım için benim iyi bir oyuncu olmadığımı düşündüler. Ancak değerimi oynamadığım zamanlarda anladılar.

"EN BÜYÜK FENERBAHÇE SANDIM"

Montpellier'de oynadığımda Fenerbahçe teklif yaptı ve onları en büyük kulüp olarak düşünüyordum. Bu sezon federasyonla çok sorun yaşadık ve bizim aleyhimize birçok karar verildi. Özellikle de Fenerbahçe derbisinden sonra oldu bu. Herkes takımda çok yabancı oyuncu olduğu için Galatasaray'a karşı gibi görünüyordu.

Şampiyonluk bereketi
Şampiyonluk bereketi

"GALATASARAY'DA KENDİMİ BULDUM"

Normal hayatta sakin bir insanım ve sahaya çıktığımda neden daha agresif olduğumu insanlar merak ediyor. Galatasaray'da kendimi buldum çünkü ben duygularıyla yaşayan bir insanım. Harika taraftar beni sahada dönüştürüyor.

"HAYATTA OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM"

Taraftarlar tüm hafta sonu onlar için ölmeye hazır olman üzere seni hazırlıyor. Türkiye'ye imza atmadan önce çok bilgi aldım. Bu tutkuyu yaşamak istedim. Bu aynı zamanda heyecanı, eğlenceyi getiriyor ve her maçta seni hayatta tutuyor. Taraftar seni hırslandırıyor, agresifleştiriyor. Bunu seviyorum, benim oyunum bu. Galatasaray'da hayatta olduğumu hissediyorum, uyanık kalıyorum.

"FATİH TERİM GERÇEKTEN ETKİLİYOR"

Fatih Terim, Galatasaray'da bir efsane. Herkesin sevdiği bir teknik direktör. Onunla üst üste 2 sezon şampiyon olduk. Sezon sonuna 7-8 hafta kala 8 puan gerideydik ve bize 'Sadece 5 puan gerideyiz çünkü Başakşehir'i yeneceğiz' dedi. Bizi şampiyon olacağımıza inandırdı. Takımı gerçekten etkiliyor ve yönlendiriyor. İleride basmamızı, topu ayağımızda tutmamızı istiyor.

"GALATASARAY 4 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYORDU"

Nereye gittiysem kazandım. Kiev'de 5-6 sezonluk beklentinin ardından 2 sezon üst üste şampiyon olduk. Galatasaray da 4 yıldır şampiyon olamıyordu ve benimle birlikte başardık.

"BAŞAKŞEHİR'İN TARAFTARI YOK"

Başakşehir iyi bir takım ancak taraftarı yok ve İstanbul'daki diğer takımlarla yarışması zor. Türkiye'de takımlar genelde hücum yapmayı tercih ediyor ve fiziksel olarak yorulana kadar da hücum ediyorlar. Gol attıktan sonra da geride bekliyorlar.

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Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını aldıSüper Lig’in 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, kupasını Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen görkemli törenle aldı.
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