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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.10.2019 - 19:01, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın net borcu, 1 milyar 610 milyon 900 bin TL

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Galatasaray'ın net borcu, 1 milyar 610 milyon 900 bin TL

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 910 bin Lira olduğu açıklandı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen sarı- kırmızılı kulübün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşma yapan Galatsaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kançal, kulübün toplam borcunu açıklamazken, 30 Haziran 2019 itibarıyla konsolide net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğunu belirtti. Haziran ayında yapılan divan kurulu toplantısında ise sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla toplam borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira, konsolide borç-alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin lira olduğu açıklanmıştı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin kar ettiğini ifade eden Kaan Kançal, basketbol ve voleybol takımlarının bütçelerini artırdıklarını da söyledi. Erkek ve kadın basketbol takımlarının geçen sezon 2,8 milyon Euro olan bütçesini 3,2 milyon Euroya çkardıklarını belirten Kançal, 1,8 milyon Euro olan erkek ve kadın voleybol takımlarının bütçesini ise 2,2 milyon Euroya yükselttikleri söyledi.

KAAN KANÇAL: FAİZ YÜKÜMÜZ YÜZDE 30'LARDAN YÜZDE 20'LERE DÜŞMÜŞTÜR

Türkiye Bankalar Birliğiyle (TBB) 1,1 milyar liralık yapılandırma anlaşması yaptıklarını ifade eden Kançal şunları söyledi:

"Her gün temerrüt riski yaşıyorduk. Bu risk ortadan kalkmıştır. Faiz yükümüz yüzde 30'lardan yüzde 20'lere düşmüştür. Enflasyona bağlı yüzde 15'e kadar düşebilir. Döviz borçlarının liraya dönmesiyle kur riskimiz bertaraf edilmiştir. Faiz giderinden daha fazla olabilecek, dava, dosya ve haciz masrafları, vadesi geçmiş 250 milyon lira borcun kapanmasıyla ortadan kalkmıştır. Futbolcu bonservislerini kaybetme riskimiz azalmıştır. Tüm gelirlerimiz temlikliydi. Yakın vadeli temlikleri kaldırarak uzun vadeye yeni temlik tesis ettik. Böylece nakit girişlerimiz ve gelirlerimizi kullanabileceğiz."

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