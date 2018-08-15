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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Galatasaray'ın müthiş gelir hedefi: 910 milyon TL
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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
15.08.2018 - 22:44, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın müthiş gelir hedefi: 910 milyon TL

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Galatasaray'ın müthiş gelir hedefi: 910 milyon TL

Galatasaray’da geçtiğimiz ocak ayına kadar eski başkan Dursun Özbek görevdeydi. 2018’in son 4 ayında ise Mustafa Cengiz ve yönetimi geldi. Ekonomik hareketlenme, 2019’a umutla bakılmasını sağladı.

İşte Galatasaray’ın 2018 bilançosu ve 2019 hedefleri... İki yıl aradan sonra geçtiğimiz sezon 21. şampiyonluğuna ulaşan G.Saray’ın bu başarısı mali raporlarına da yansıdı. Şampiyonluk gelirlerinin ufak bir kısmı 2018 dönemine yansısa da, Galatasaray Kulübü 2019 yılı için hedeflediği gelirlerde önemli artışa imza attı. Şampiyonlar Ligi’nden en az 40 milyon Euro ve toplamda da 910 milyon TL gelir hedefi koyan sarı kırmızılılar, kısa vadede de borçların 503 milyon liraya gerilemesini amaçalayan bir strateji izleyecek.

İŞTE 1 Haziran 2017 ve Ocak 2018 arasındaki Özbek dönemi ile ocaktan 31 Mayıs 2018’e kadar olan Cengiz dönemlerine ait bazı veriler: ·

GELİRLER: 2017: 385 milyon Türk lirası. 2018: 627 milyon Türk lirası.

STAT GELİRLERİ: 82 milyon TL’den, 128 milyon TL rakamına yükseldi.

GS STORE CİROSU: 61 milyon TL rakamından, 95 milyon TL’ye çıkış gösterdi.

YAYIN GELİRLERİ: 101’den 169 milyon TL’ye çıktı.

SPORCU SATIŞLARI: 18 milyon TL’den, 106 milyon TL’ye çıktı (Ndiaye satışı).

MAĞAZACILIK RAPORU: 2017: 16 milyon TL zarar. 2018: 2 milyon TL kâr.

KONSOLİDE FAALİYET ZARARI: 2017: 16 milyon TL zarar, 2018: 2 milyon TL kâr.

OYUNCU YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 2017: 237 milyon TL, 2018: 374 milyon TL. ·

2017’DEKİ KREDİLER TOPLAMI: 535 milyon TL, 2018: 313 milyon TL (Büyük kısmı Özbek döneminde).

CENGİZ DÖNEMİ KULLANILAN KREDİ: 22 milyon TL.

FİNANSAL BORÇLAR 2017 Mayıs: 488 milyon TL. 2018 Mayıs: 616 milyon TL.

DEVRALINAN FİNANSAL BORÇLAR: 602 milyon TL.

CENGİZ DÖNEMİ EURO BAZLI KREDİLER: 39.2’den, 35 milyon Euro’ya indirildi.

DOLAR BAZLI: 12 milyon dolardı, yerinde kaldı.

TL BAZLI: 308 milyondan, 331 milyon TL’ye çıktı.

FACTORING KREDİLERİ: 34’ten, 14 milyon TL’ye indi.

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