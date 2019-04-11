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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
11.04.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Mohanad Ali teklifini açıkladılar

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Galatasaray'ın Mohanad Ali teklifini açıkladılar

18 yaşındaki Iraklı santrfor Mohanad Ali, devre arasında Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti. Golcü futbolcunun formasını giydiği Al-Shorta kulübünün ikinci başkanı Wahab Al-Taei, son yaptığı açıklamadaSarı Kırmızılılar'dan teklif aldıklarını doğruladı.

Irak ekiplerinden Al-Shorta formasını giyen 18 yaşındaki golcü futbolcu Mohanad Ali, devre arasında Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer o dönemde gerçekleşmemişti.

Konuyla ilgili Dijlah TV'ye açıklamalarda bulunan Al-Shorta İkinci Başkanı Wahab Al-Taei, Mohanad Ali için Sarı Kırmızılı kulüpten teklif aldıklarını doğrularken şunları kaydetti:

"Galatasaray gibi Manchester United, Juventus ve Benfica Mohanad Ali için teklifte bulundu. Ancak kendisi, ailevi sebeplerden ötürü Al-Ain'e gitmek istediği için bunları reddetti. Onu Avrupa'ya gitmesi için ikna etmeye çalışıyoruz."

Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Ain, sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan genç santrforu transfer ettiği takdirde herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

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Galatasarayın Mohanad Ali teklifini açıkladılar

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