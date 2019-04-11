Galatasaray'ın Mohanad Ali teklifini açıkladılar
18 yaşındaki Iraklı santrfor Mohanad Ali, devre arasında Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti. Golcü futbolcunun formasını giydiği Al-Shorta kulübünün ikinci başkanı Wahab Al-Taei, son yaptığı açıklamadaSarı Kırmızılılar'dan teklif aldıklarını doğruladı.
Irak ekiplerinden Al-Shorta formasını giyen 18 yaşındaki golcü futbolcu Mohanad Ali, devre arasında Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer o dönemde gerçekleşmemişti.
Konuyla ilgili Dijlah TV'ye açıklamalarda bulunan Al-Shorta İkinci Başkanı Wahab Al-Taei, Mohanad Ali için Sarı Kırmızılı kulüpten teklif aldıklarını doğrularken şunları kaydetti:
"Galatasaray gibi Manchester United, Juventus ve Benfica Mohanad Ali için teklifte bulundu. Ancak kendisi, ailevi sebeplerden ötürü Al-Ain'e gitmek istediği için bunları reddetti. Onu Avrupa'ya gitmesi için ikna etmeye çalışıyoruz."
Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Ain, sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan genç santrforu transfer ettiği takdirde herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
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