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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.03.2019 - 19:21, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın listesinde olan Ribery için resmi görüşme!

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Galatasaray'ın listesinde olan Ribery için resmi görüşme!

Bayern Münih'in emektar futbolcularından Franck Ribery'nin 12 sezon boyunca formasını giydiği Bavyera ekibinden sezon sonunda ayrılacağı resmen açıklanmıştı.

Alman kulübünün Arjen Robben ile birlikte özel bir veda maçı düzenlemek istediği Fransız yıldızın adı, bir süredir eski takımı Galatasaray'la birlikte anılıyordu.

Sezon sonunda serbest kalacak olan Fransız sol kanat oyuncusunun 2014/15 sezonunun ikinci yarısında forma giydiği Cim Bom'a bedelsiz olarak geleceği konuşuluyordu.

Sarı Kırmızılı taraftarlar Ribery hakkındaki gelişmeleri heyecanla takip ederken 35 yaşındaki futbolcunun resmi bir transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Bayern'in eski futbolcularından olan ve Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers'ı çalıştıran Markus Babbel, The Sydney Morning Herald gazetesine yaptığı açıklamada Ribery ile temasa geçtiğini söyledi.

Babbel, "Ribery'e eğer daha çok para kazanmak istiyorsan Katar'a ya da başka bir yere ancak bir rock yıldızı olmak istiyorsan Avustralya'ya gelmelisin dedim." ifadelerini kullandı.

Alman hoca, Ribery'nin henüz bu konuda karar vermediğini ancak kendisinin Avustralya'ya geleceğine inanmadığını söyledi.

 

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