Galatasaray'ın listesinde olan Ribery için resmi görüşme!
Bayern Münih'in emektar futbolcularından Franck Ribery'nin 12 sezon boyunca formasını giydiği Bavyera ekibinden sezon sonunda ayrılacağı resmen açıklanmıştı.
Alman kulübünün Arjen Robben ile birlikte özel bir veda maçı düzenlemek istediği Fransız yıldızın adı, bir süredir eski takımı Galatasaray'la birlikte anılıyordu.
Sezon sonunda serbest kalacak olan Fransız sol kanat oyuncusunun 2014/15 sezonunun ikinci yarısında forma giydiği Cim Bom'a bedelsiz olarak geleceği konuşuluyordu.
Sarı Kırmızılı taraftarlar Ribery hakkındaki gelişmeleri heyecanla takip ederken 35 yaşındaki futbolcunun resmi bir transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
Bayern'in eski futbolcularından olan ve Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers'ı çalıştıran Markus Babbel, The Sydney Morning Herald gazetesine yaptığı açıklamada Ribery ile temasa geçtiğini söyledi.
Babbel, "Ribery'e eğer daha çok para kazanmak istiyorsan Katar'a ya da başka bir yere ancak bir rock yıldızı olmak istiyorsan Avustralya'ya gelmelisin dedim." ifadelerini kullandı.
Alman hoca, Ribery'nin henüz bu konuda karar vermediğini ancak kendisinin Avustralya'ya geleceğine inanmadığını söyledi.
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