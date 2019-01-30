Galatasaray'ın kupadaki rakibi belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra son 16 turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor'un temsilcileri katıldı. Kura çekimine Galatasaray'dan temsilci gelmedi.
Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa ve Trabzonspor, kurada seribaşı olarak yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat, rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan'da yapılacak. Kupanın final maçı 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri:
Trabzonspor - Ümraniyespor
Akhisarspor - Kasımpaşa
Hatayspor - Galatasaray
Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri:
Trabzonspor-Ümraniyespor \ Akhisarspor-Kasımpaşa
Galatasaray-Hatayspor \ Yeni Malatyaspor- Göztepe
Ziraat Türkiye Kupası finali Sivas Kongresi'nin 100. yılı nedeniyle Sivas'ta oynanacak.
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