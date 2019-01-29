Galatasaray'ın kupadaki iddaa oranı açıklandı! Banko...
Galatasaray ile Boluspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçının iddaa oranları açıklandı! Takımlardaki son gelişmelere ve banko gibi orana göz atalım...
- Sarı kırmızılılarda 4 eksik var!
- Emre Akbaba sakat, Yuto Nagatomo ise Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda. Kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok da bu akşam forma giyemeyecek olan diğer iki isim...
- 2 Keçiörengücü maçı ve Bolu'daki ilk maçta yedek/genç ağrılıklı bir kadro çıkartan Fatih Terim'in, takımı bu akşam da benzer şekilde sahaya sürmesi bekleniyor.
- Kalede İsmail Çipe, savunmada Gökay Güney, orta sahada Celil Yüksel, hücumda ise Yunus Akgün'ü izleyebiliriz.
- Bolu'da ilk maçı 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, İstanbul'daki maça yeni teknik direktörleri Orhan Kaynak ile çıkacak.
- Deplasmanda oynadığı son 5 resmi maçı kazanamayan Boluspor'da en dikkat çeken isim Özgür Can Özcan.
- Özgür Can, Galatasaray alt yapısından yetişme ve sarı kırmızılı forma ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde boy göstermişti. (23 Ağustos 2006, Mlada Boleslav)
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