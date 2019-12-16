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Futbol
16.12.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Galatasaray Tuzla maçı rövanşında tur peşinde!

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Galatasaray Tuzla maçı rövanşında tur peşinde!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Turun ilk maçını Galatasaray'ın sahasında, Tuzlaspor 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda da Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile karşılaşmıştı.

Galatasaray, o dönem uygulanan grup aşamasında karşı karşıya geldiği rakibini ilk maçta 2-1 yenmiş, rövanş maçını 3-2 kaybetmişti.

Galatasaray Tuzla maçı rövanşında tur peşinde

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