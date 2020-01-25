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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2020 - 15:05,Son Güncelleme:/

Galatasaray'ın Konyaspor kamp kadrosu belli oldu

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Galatasaray'ın Konyaspor kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray Süper Lig'in 19. haftasında İH. Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde antrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Florin Andone, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalarda yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.
Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Mario Lemina."


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