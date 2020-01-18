Galatasaray'ın konuğu Yukatel Denizlispor! 4 futbolcu kart sınırında...

Galatasaray, Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk hafta müsabakasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Ligin ilk yarısını istediği gibi geçiremeyen sarı-kırmızılı takım, 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 27 puanla devre arasına lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada girdi.



Yukatel Denizlispor ise 6 galibiyet, 4 beraberilik, 7 yenilgiyle 22 puan topladı ve ilk yarıyı 11. sırada tamamladı. Ligin ilk haftasında oynanan maçı Yukatel Denizlispor 2-0 kazanmıştı.

- İki eksik

Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Florin Andone'nin yanı sıra, sıtma teşhisi konan yeni transfer Henry Onyekuru sahada yer alamayacak. Galatasaray'da yabancı sınırı nedeniyle ilk yarıda tercih edilmeyerek lisansı çıkarılmayan Martin Linnes, uzun süreli sakatlıktan kurtulan Emre Akbaba ve lisansları çıkartılan yeni transferler Jesse Sekidika ile Marcelo Saracchi teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.





- Dört futbolcu kart ceza sınırında

Sarı-kırmızılı takımda dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray'da Marcao, Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde 19. haftada deplasmanda yapılacak İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

- Galatasaray 22 gün sonra taraftarının önünde

Sarı-kırmızılı takım, 22 gün sonra sahasında taraftarının önünde maça çıkacak. Ligde ilk yarının son maçında 28 Aralık 2019'da Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, 22 gün aradan sonra taraftarının önünde Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

- 40. randevu

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 40. kez birbirlerine rakip olacak.

İki ekip arasında geride kalan 39 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 35 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul'da 19 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Galatasaray 13, Denizlispor 3 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, evinde attığı 40 gole karşılık, kalesinde 16 gol gördü. Taraflar arasında İstanbul'da son lig maçı 2009-2010 sezonunda oynandı ve Galatasaray 4-1 galip geldi.