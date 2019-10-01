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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.10.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın konuğu PSG! iddaa oynayanların öne çıkardığı tercih...

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Galatasaray'ın konuğu PSG! iddaa oynayanların öne çıkardığı tercih...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Paris Saint Germain ile karşılaşırken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis zevkini yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

GALATASARAY - PSG

Hafta sonunda, sonucu büyük merakla beklenen müthiş derbide evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray, Devler Ligi’ndeki ilk maçında da Club Brugge deplasmanından da golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Geçtiğimiz yıla göre gol anlamında daha kısır bir sezon geçiren Galatasaray, ligin başlamasıyla birlikte oynadığı 7 resmi maçın 3’ünde gol atamazken, sadece Kayserispor deplasmanında 1’den fazla gol bulabildi.

Geçen sezon Süper Lig’de maç başına 13,6 şut üreten Galatasaray, bu sezon ise ligde sadece 9,2 şut üretebildi.

Temsilcimizde sakatlığı bulunan Mario Lemina maç kadrosuna alınmadı.

Hafta sonunda Bordeaux deplasmanında Mbappe & Neymar ortaklığından gelen golle kazanan PSG, Fransa Ligue 1’de zirvede yer alıyor.

Onlar da geçtiğimiz yıllara göre daha az gol bulurken, bu maça kadar savunma anlamında oldukça iyi bir performans çizdi.

Şampiyonlar Ligi’nde gruptaki ilk maçında Real Madrid’i evinde 3-0 ile geçen Fransız ekibi, ligde oynadığı 8 maçın 6’sında gol yemedi.

Konuk ekipte cezası devam eden Neymar ile sakatlığı bulunan Edinson Cavani görev alamayacak. Hücumda Mbappe ve Icardi ile gol arayacaklar. 

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Bu sezon Galatasaray’ın oynadığı 7 resmi maçın 6’sı 2.5 ALT bitti.

- Bu sezon PSG’nin oynadığı 9 resmi maçın 8’i KG YOK bitti.

- Galatasaray, Devler Ligi’nde oynadığı son 6 maçın 5’inde gol atamadı.

Galatasarayın konuğu PSG iddaa oynayanların öne çıkardığı tercih...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekip Paris Saint Germain’in maçı kazanması yönünde...

- Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %20’den fazlası Fransız ekibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyunlar ise gollere yönelik...

- Misli.com üyelerinin %13’ünden fazlası maçta en azından 3 gol olacağını düşünürken, yaklaşık %8’i ise bu maçta en azından 4 gol atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Hafta sonu derbide tutuk bir performans sergileyen Galatasaray, henüz beklentileri karşılayamadı. Seri, Nzonzi, Lemina ve Falcao gibi takviyelerle kadroyu güçlendirseler de takım olarak beklenen performansta değiller.

Bordeaux deplasmanından Neymar’ın golüyle 3 puanla dönen PSG, ligde lider durumda. Şampiyonlar Ligi’ne de 3-0’lık Real Madrid galibiyetle başladılar. 

PSG’de Cavani ve Neymar’ın yokluğunda bile hücumda Icardi, Di Maria, Mbappe gibi etkili oyuncular var. Galatasaray’da da Falcao faktörü önemli.

Gollü bir 90 dakika bekliyorum. 2.5 gol üstü tercihi değerlendirilebilir...

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PSG'de sakatlığını atlatan Mbappe, sahalara geri döndü!

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