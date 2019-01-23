Galatasaray'ın konuğu Macar DVTK
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Macaristan temsilci DVTK ile karşılaşacak.
Kadın basketbolundan Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda son 16 turunda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Macar temsilcisini konuk edecek.
Müsabaka, saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 31 Ocak Perşembe günü Miskolc kentinde oynanacak.
İki maç sonunda tur atlayacak takım, 8'li final etabında mücadele edecek.
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