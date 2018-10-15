Galatasaray'ın konuğu Germani Brescia Leonessa
Sarı-kırmızılı basketbol takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu üçüncü maçında yarın İtalya temsilcisi ile karşılaşacak
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu üçüncü maçında yarın İtalya'nın Germani Brescia Leonessa ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Gruptaki ilk maçında MoraBanc Andorra'yı yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında ise ratiopharm Ulm'e mağlup oldu.
Germani Brescia Leonessa ise grupta daha önce çıktığı iki müsabakadan da mağlup ayrıldı.
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