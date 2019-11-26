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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.11.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın konuğu Club Brugge! Takımda 13 eksik, iddaa'da galibiyetlerine...

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Galatasaray'ın konuğu Club Brugge! Takımda 13 eksik, iddaa'da galibiyetlerine...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, İstanbul’da Club Brugge ile gruptaki kaderini belirleyecek maçta karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

GALATASARAY - CLUB BRUGGE

Cuma akşamı evinde Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray, ikinci yarıda yediği golle sahadan puansız ayrılırken eksikler yüzünden o maça sıkıntılı çıkan antrenör Fatih Terim’in, bu akşamki maçta daha fazla eksiği var!

Cezalı olan Yunus Akgün ve Steven N’Zonzi’nin yanı sıra isimleri UEFA’ya verilmeyen Martin Linnes, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz kesin olarak yok.

Ayrıca sakatlıkları bulunan Emre Akbaba, Radamel Falcao, Cristian Luyindama, Florin Andone, Şener Özbayraklı da oynayamayacak.

Son olarak antrenör Fatih Terim, Ryan Babel’in de oynamayacağını açıkladı. Başakşehir maçında görev alamayan Muslera ise büyük ihtimalle görev alacak.

Belçika’da zirvede yer alan Club Brugge, evinde temsilcimiz ile berabere kaldıktan sonra İspanya’da, Real Madrid deplasmanında aldığı 1 puan sayesinde şu anda 3. sırada yer alıyor.

PSG karşısında 2 maçta da gol atamadan kaybettiler.

Sakatlığı bulunan Matej Mitrovic dışında, kulüp tarafından cezalandırılan Mbaye Diagne, İstanbul'a getirilmedi.

TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 30 maçında sadece 2 kere kazanabildi.

- Galatasaray’ın son 10 resmi maçının 9’u KG YOK bitti.

- İki ekip arasında oynanan 4 maçın 3’ünde gol atılmadı.

Galatasarayın konuğu Club Brugge Takımda 13 eksik, iddaada galibiyetlerine...

TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER!

- iddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Club Brugge’ün maçı kazanması yönünde.

- Bu maça bahis yapan üyelerin %34’ü konuk ekibin maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise Galatasaray galibiyeti. Misli.com üyelerinin yaklaşık %11’i sarı kırmızılıların maçı kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR?

Luyindama varken Marcao ile ikisi beni zaten ikna edemiyordu, Kongolu yokken Şampiyonlar Ligi arenasında oraya Donk ve birini daha ekleyip 3'lü bile yapsan yine de yeterli olmayacaktır diye düşünüyorum.

Falcao ve Andone'nin yokluğunda Adem Büyük hücumda yetersiz kaldı, Babel de sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Kısacası Galatasaray'da bir-iki değil birçok sorun söz konusu.

Club Brugge, kazanma iştahıyla saldıracak Galatasaray'a karşı gol bulabilir. Okereke ve Bonaventure gibi hızlı ayaklara sahipler. "KG VAR" ideal seçim gibi duruyor.

Fatih Terim, zorlu maç öncesi basın toplantısında konuştu...

"Ben Galatasaraylıyım ve buradayım"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Camiam hiçbir şekilde merak etmesin ki, ben buradayım, yapılması gereken her şeyi de yaparım. Benim burukluğum, üzüntümdür" dedi.
daha fazla video için

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Galatasarayın konuğu Club Brugge Takımda 13 eksik, iddaada galibiyetlerine...

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