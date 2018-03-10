Galatasaray'ın konuğu Atiker Konyaspor
Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyeti olan lider Galatasaray, 50 puana sahip. Oynadığı maçların 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 13'ünde yenilen Atiker Konyaspor'un ise 21 puanı bulunuyor.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.
Mariano, Feghouli ve Fernando ceza sınırında
Galatasaray'da Mariano Filho, Sofiane Feghouli ve Fernando Reges, Atiker Konyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, Atiker Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 26. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.
Sahasında 18 maçlık yenilmezlik serisi
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 18 resmi maçta rakiplerine yenilmedi.
Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 18 resmi maçtan 16 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, evinde oynadığı son 14 lig maçında ise 13 galibiyet ve bir beraberlik aldı.
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