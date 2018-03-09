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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali NACİ KÜÇÜK
09.03.2018 - 22:15, Son Güncelleme:

Galatasaray’ın kefili UEFA

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Galatasaray’ın kefili UEFA

İsviçre’de başkan Mustafa Cengiz önderliğinde Finansal Fair Play Komitesi’ne 4 yıllık gelir-gider ve aksiyon planlarına dair sunum yapan G.Saray kafilesi, eve mutlu döndü. UEFA yetkilileri, komiteye, “Sunulan raporları inceledik ve akılcı, inanılır bulduk” dedi. Cengiz ve yöneticiler, Mayıs’ta men cezası ya da transfer yasağı gibi yaptırımlara ihtimal vermiyor.

GALATASARAY‘ı, UEFA savundu! Sarı kırmızılıların kilitlendiği İsviçre’deki zirvede müjde niteliğinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Nyon’daki toplantıda G.Saray’ı başkan Mustafa Cengiz, yönetici Okan Böke, finans direktörü Sedef Hacısalihoğlu, Mete İkiz, Oytun Özer ve Yusuf Günay temsil etti.
Sarı kırmızılıların 2 Mart tarihinde UEFA yetkilileri ile yaptığı ön görüşme ve sunum dünkü zirvede de kilit rol oynadı. Galatasaray Kulübü, toplamda 4 saat süren oldukça detaylı bir sunuma imza attı.

YASAK VEYA CEZA YOK, KISITLAMA VAR

- METE İkiz, G.Saray’ın 4 yıllık gelir-gider ve aksiyon planlarının 3 farklı senaryoya göre en ince ayrıntılarına kadar anlattı. Başkan Cengiz ise, “Asla bir daha bizi affedin diye kapınızı çalmayacağız. Son derece güvenilir ve reel bir tablo ile geldik. Size hiçbir zaman yalan söylemeyeceğiz” dedi.
2 Mart’taki ön görüşmede yer alan UEFA yetkilileri de FFP komitesine, “G.Saray’ın raporlarını inceledik ve akılcı, inanılır bulduk” deyip sarı kırmızılılara kefil oldu!

G.Saray heyeti, Mayıs’ta men cezası ya da transfer yasağı gibi yaptırımlara ihtimal vermiyor. Yalnızca belli kısıtlamalar bekleniyor.

“TARAFTARLARIMIZ RAHAT OLSUN”

- GÖRÜŞME sonrası basın açıklaması yapan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz şunları söyledi:

“6 arkadaş bir sunum yaptık. 50 küsur sayfayı tek tek anlattık. 10’a yakın soruşturma müfettişi ile UEFA bizi çok iyi dinledi ve çok sorular sordu. Biz de hayali hiçbir şey söylemedik.”

“Hep en kötüye hazırlanırım, en iyi gelince şaşırmam. Bizden beklenti, aşırı harcamaları aza indirmek. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş bünyesinde 1.400-1.500’er amatör sporcu var. Bu profesyonel futbola bir yük. Ama devletimiz bize destek veriyor ve verecek. Taraftarımız rahat olsun.”

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