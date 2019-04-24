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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.04.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! Sinan Gümüş...

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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! Sinan Gümüş...

Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın kadrosu belli oldu. Sinan Gümüş'ün sakatlığı dolayısıyla listede yer almadığı ifade edildi.

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Evkur Yeni Malatyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

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Belli oldu İstatistiklere göre şampiyon...
Belli oldu! İstatistiklere göre şampiyon...

Sarı-kırmızılı kafilenin bugün Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Malatya'ya giderek kampa gireceği kaydedildi.

İstanbul ekibinin maç kadrosunda sakatlığı bulunan Semih Kaya ve Sinan Gümüş yer almadı.

Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda bulunan oyuncular şunlar:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

EY Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray maçına final gözüyle baktıklarını söyledi.

"Galatasaray maçı bizim için final niteliğinde"Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Galatasaray karşısında kazanarak finale yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.
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Galatasarayın kamp kadrosu açıklandı Sinan Gümüş...

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