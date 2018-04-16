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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
16.04.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

Galatasaray’ın kaderini 3 deplasman maçı belirleyecek

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Galatasaray’ın kaderini 3 deplasman maçı belirleyecek

Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Medipol Başakşehir’i kendi sahasında 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu bir haftanın ardından geri alan Galatasaray’da hedef, zirveyi sezon sonuna kadar bırakmamak.

İç sahadaki başarılı performansıyla taraftarlarını kendisine hayran bırakan, deplasmanda ise iç sahada oynadığı futbolu sergileyemeyen sarı kırmızılılar, Gençlerbirliği deplasmanında Medipol Başakşehir’e bıraktığı liderlik koltuğunu rakibini yenerek yeniden aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, liderliği kalan 5 maçlık sürede kaptırmamanın hesaplarını yapmaya başlarken, sarı kırmızılı takımın deplasman karnesini düzeltip düzeltemeyeceği ise büyük merak konusu. Kalan 5 maçın 3’ünde deplasmanda mücadele edecek olan ve içerideki iki maçından birini Beşiktaş’a karşı oynayacak olan sarı kırmızılılar için şampiyonluk kupası, deplasman galibiyetlerinden geçiyor.

7 MAĞLUBİYETİN TAMAMI DIŞ SAHADA

Bu sezon ligde oynadığı 15 iç saha maçında 14 galibiyet 1 beraberlik elde eden Galatasaray, iç sahada taraftarının da desteği ile baskılı bir oyun oynasa da bu oyununu deplasmana yansıtamıyor. Sarı kırmızılı ekip bu sezon ligde aldığı 7 mağlubiyetin tamamını deplasmanlarda tadarak şampiyonluk yarışında ciddi yaralar aldı. Bu sezon liderliği kaptırdığı haftaların hepsinde deplasmanda oynayan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçında aynı hataya düşmek istemiyor.

ZİRVENİN YOLU DEPLASMANLARDAN GEÇİYOR

Spor Toto Süper Lig’in ilk 13 haftalık sürecini lider geçen sarı kırmızılı ekip, 14’üncü haftada aldığı 3-0’lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından liderliği Medipol Başakşehir’e kaptırdı. Daha sonra Teleset Mobilya Akhisarspor’u yenerek liderliği 15’inci haftada yeniden alan Aslan, 16’ncı hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olarak bir kez daha Medipol Başakşehir’e zirveyi kaptırdı ve teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayırarak göreve Fatih Terim’i getirdi. Ligin ilk yarısını Medipol Başakşehir’in arkasından 2’nci sırada noktalayan Galatasaray, liderliği 21’inci haftada yeniden alırken, 22’nci haftada deplasmandaki Kasımpaşa mağlubiyeti sarı kırmızılıların bir kez daha Medipol Başakşehir’e liderlik koltuğunu bırakmasına sebebiyet verdi. 23’üncü haftada liderliği yeniden eline alan Cimbom, 28’inci haftada oynadığı ve deplasmanda 1-0 kaybettiği Gençlerbirliği maçı ile ipleri yine Medipol Başakşehir’e bırakırken, dün aldığı galibiyet ile yeniden zirveyi ele geçirdi ve son 5 haftaya lider olarak girdi.

Bu sezon liderliği deplasmanlarda bırakan, daha sonra ise iç sahada yeniden alan Galatasaray, ligin kalan 5 haftalık bölümünde oynayacağı 3 deplasman maçıyla kendisinin ve ligin kaderini belirleyecek.












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