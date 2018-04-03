Galatasaray'ın kaderi eski Başbakan'da!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'ın kaderi eski Başbakan'da!
GeriFutbol Galatasaray'ın kaderi eski Başbakan'da!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
03.04.2018 - 15:35, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın kaderi eski Başbakan'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'ın kaderi eski Başbakan'da!

Galatasaray'ın UEFA'da finansal fair-play raporunu yazacak komisyonda önemli isimler, siyasi karakterler bulunuyor. Komisyonun başkanı Belçika'nın eski Başbakanı Leterme... Komisyonda Egon Franck, Petro Mavraidis; Damien Neven ve Konstantin Sonin gibi profesörler ile Premier Lig eski Başkanı Richard Parry de bulunuyor.

Galatasaray, UEFA'ya kulübün finansal fair play açısından son durumu ve projeleri hakkında 9 Mart'ta bir sunum yapmıştı. Bu sunum CFCB'nin (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu) Soruşturma Odası'na yapıldı. 
Bu panel raporunu hazırlayıp, Karar Odası'na gönderecek ve kararı o heyet verecek.

Peki Galatasaray'ın sunumu yaptığı Soruşturma Odası'nda (Investigatory Chamber) kimler var?

Kurulun başkanı Belçikalı Yves Leterme... 18 Eylül 2015'ten beri bu kurulun başkanı... İlki 20 Mart 2008 ile 30 Aralık 2008 arasında, ikincisi de 25 Kasım 2009 ile 6 Aralık 2011 arasında olmak üzere iki kez Belçika'da başbakanlık koltuğunda oturmuş bir isim.2011-2014 arasında da OECD Genel Sekreter Vekili idi. Hukuk ve Siyaset Bilimi alanlarında doktorası bulunuyor.

Kurulun bir önceki başkanı olan yine Belçikalı Jean-Luc Dehaene de 1992-1999 döneminde ülkenin başbakanlığını yürütmüştü.

Gelelim kurulun diğer üyelerine...

Jacobo Beltran (İspanya): Hukuk, ekonomi ve siyaset masterı yaptı. WADA'da finans komisyonu üyesiydi. İspanya'da Popüler Parti Spor Komisyonu Sekreteri, Madrid Meclisi Sağlık Sözcüsü...

Egon Franck (Almanya): Ekonomi profesörü... 2012'den beri UEFA CFCB Üyesi...

Petros Mavroidis (Yunanistan): Neuchatel Hukuk Fakültesi ve Columbia Hukuk Fakültesi'nde kürsü sahibi bir profesör... Dünya Ticaret Organizasyonu (WTO) ve OECD'ye 1990'larda danışmanlık yaptı. 2007'den beri CAS hakimi...

Damien Neven (Belçika): Cenevre Üniversitesi'nde ekonomi profesörü...

Konstantin Sonin (Rusya): Ekonomi profesörü...

Richard Parry (İngiltere): Premier Lig'in bugünkü yayın geliri rekoruna ve dağıtım sistemine start veren kişi... BSkyB ve BBC ortaklığını başlatan Premier Lig başkanı... Liverpool'daki CEO'luğu sırasında da kulüp son Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil 10 kupa kazanmıştı.

Yves Wherli (Fransa): Fransa'nın en önemli spor hukuku uzmanı avukatlarından... 1979'da Paris Üniversitesi'nden Ticaret Hukuku masterıyla mezun oldu. Fransa Futbol Federasyonu'na ve yayın haklarında Fransa Ligi'ne danışmanlık yapıyor. EURO-2016 Organizasyon Komitesi danışmanıydı. (Ligradyo)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

O anların sırrı! Selçuk İnan...

Mehmet Şanlı kimdir, kaç yaşında?

Fenerbahçe'den Kayseri'de gol şov! 5-0

Galatasaray'dan son dakika açıklaması! Skorbord...