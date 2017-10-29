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Galatasaray'ın kabusu Çalımbay! 5 puanını aldı...

Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 10 hafta içinde sarı-kırmızılılara 5 puan kaybı yaşattı.

Hürriyet Haber
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, bu sezon Galatasaray'ın kabusu oldu. Antalyaspor'u çalıştırırken sarı-kırmızılılara ilk puan kaybını yaşatan deneyimli çalıştıcı, Antalya'da 1-1'lik skorla Cimbom'un 2 puanını aldı.

Bordo-mavili takımın başında Aslan'a Trabzonspor'da 2-0'lık yenilgi tattıran Çalımbay, Süper Lig'de 10. hafta sonunda sarı-kırmızılı ekipten toplamda 5 puan almış oldu.

Trabzonspor'un 6-1'lik Akhisarspor faciasının ardından göreve gelen Çalımbay, Yeni Malatyaspor yenilgisinin sonrasında Süper Lig'de yeni takımıyla ilk galibiyetini aldı.

 

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