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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriGalatasaray'ın ilk başkan adayı, liseli torunu Ali Fatinoğlu...
GeriFutbol Galatasaray'ın ilk başkan adayı, liseli torunu Ali Fatinoğlu...
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Futbol
DHA
20.03.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın ilk başkan adayı, liseli torunu Ali Fatinoğlu...

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Galatasaray'ın ilk başkan adayı, liseli torunu Ali Fatinoğlu...

Galatasaray Kulübü'ne Başkan Adayı olma kararını ailesi ile paylaştıktan sonra yola çıkan Ali Fatinoğlu, kendisine kulüp üyelerinden gerekli destek geldiği takdirde aday olabileceğini belirtmişti. Galatasaray'ın duayenleri ile görüşen ve yeterince destek gören Ali Fatinoğlu aday olabilmesi için ilk şart olan yeterli imzanın 2 katını tek başına buldu. Henüz yönetim kurulu aday listesi yapmadan yeterli çoğunluğu tek başına sağlayan Ali Fatinoğlu adaylığını resmen açıkladı ve "Galatasarayımızı rahatlatmak boynumuzun borcudur" dedi.

 

Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada Galatasaray'ın mali sorunlarının çok ciddi boyutta olduğunu, çözümün ancak çok iyi ve çalışkan bir ekiple olabileceğini belirten Ali Fatinoğlu; "Yönetim kurulu listeleri hep pazarlıklarla oluşuyordu. Amacın oy almak ve oy getirecek kişilerden yönetim yapmak değil. Kulübün ana sorunu ihtisas kadro kuramamasıdır" şeklinde konuşarak önemli bir konuşa dikkat çekti.

İhtisas amaçlı yönetim yapabilmek için sadece kendi adını ortaya koyarak yeterli imzanın iki katından fazla destek imzası gelen Ali Fatinoğlu bir ilki gerçekleştiriyor. DHA'ya başkan adaylığı başvurusu için gereken imzaların asıllarıyla birlikte, Oktay Aras'ın 'Galatasaray Liseli Sıra Dışı Hayatlar" kitabında dedesi Hüseyin Nesimi'nin hayatının olduğu bölümü gösterdikten sonra şöyle devam etti: "Fatinoğlu Ailesi'nin Galatasaraylılığı dedemizden kalan mirastır. Dedemden sonra 5 kuşak bir tane fire vermedik. En büyük hayalim dedem gibi Galatasaray Lisesi'nde okuyabilmekti ama kısmet olmadı. Çocuklarıma da maalesef kurada çıkmadı. Lisemiz dedemden bize miras ve bu miras bize kulüp sevgisini bıraktı. Tribünlerinden geldiğimiz, taraftar olarak gurur kaynağımız olan camiamız bugün ekonomik olarak çok zorda, sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına sokup Galatasarayımızı rahatlatmak boynumuzun borcudur."

Öte yandan mevcut Başkan Mustafa Cengiz son seçime girerken 130 imza ile başvurmuştu. Fatinoğlu 201 imza toplayarak Galatasaray Başkan adaylığı için hazır. Fatinoğlu seçim süreci başladığında resmi başvurusunu gerçekleştirecek.

 

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