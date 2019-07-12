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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.07.2019 - 20:05, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın ilgilendiği Ljubomir Fejsa kimdir ve kaç yaşındadır?

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Galatasaray'ın ilgilendiği Ljubomir Fejsa kimdir ve kaç yaşındadır?

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan dünyaca ünlü futbolcu Ljubomir Fejsa için, rakibi Galatarasay da devreye girdi. Gündeme gelen transfer haberlerinin ardından, sporseverler, Fejsa'nın spor kariyerini ve futbol hayatını merak edip araştırmaya başladı. Peki, orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, başarılı futbolcunun hayatına ilişkin bilgiler.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve anlaşma sağladığı iddia edildiği Benfica'nın Sırp orta sahası Ljubomir Fejsa'yı transfer etmek için harekete geçtiği haberlerinin ardından, ünlü yıldız için Galatarasaray'ın da devreye girdiği gündeme geldi. İki ezeli rakibin ünlü yıldız için karşı karşıya geldiği haberleri spor gündeminde yer tuttu. İddiaya göre, Galatasaray kulüp ve oyuncu tarafı ile anlaşma sağladı. Benfica'nın transfer için 3 milyon Euro talep ettiği dile getirildi. Öte yandan, futbolseverler gündemde yer alan haberlerle birlikte Fejsa'nın spor hayatını araştırmaya başladı. İşte, Benfica'da forma giyen Fejsa'nın futbol kariyeri.

FEJSA'NIN SPOR KARİYERİ

Ljubomir Fejsa 14 Ağustos 1988 yılında doğmuştur. Kulüp düzeyinde, 2008'den 2017'ye kadar üç ülkede (Sırbistan, Yunanistan ve Portekiz) arka arkaya on lig şampiyonluğu kazandı. 1 Temmuz 2008'de Fejsa'nın , kulübün bir yıldan fazla bir süre onunla ilgilenmesinden sonra FK Partizan'a imza attığı açıklandı . Beş yıllık bir sözleşme imzaladı ve Partizan için 5 numaralı forma verildi.

21 Haziran 2011'de Fejsa, Olympiacos FC ile 3 milyon € transfer ücreti ile imza attı ve üç artı bir yıllık sözleşme imzaladı. [3] İlk sahnesi Galatasaray'a karşı 1-0 galibiyet aldı. Başka bir hazırlık maçı sırasında Inter Milan'a karşı ilk golünü attı . 2011–12 sezonunun başında iyi bir form sergiledi ve Şampiyonlar Ligi Gruplarının erken evrelerinde etkileyici performanslar sergiledi. Ancak antrenman sırasında sakatlandı ve sezonun geri kalanını kaçırdı.

Sırasında 2012-13 sezonunda , Leonardo Jardim teknik direktörü seçildi Olympiacos FC , Fejsa düzenli Benched ve zorlukla kulüpte Portekizli çalıştırıcı kalmak sırasında herhangi bir görünüm yapıldı. Şubat 2013'te, Leonardo Jardim, Olympiacos tarafından takımın oyun tarzı yüzünden dehşete düşmesi nedeniyle görevden alındığında, antrenör Míchel işe alındı ​​ve hemen Fejsa'yı başlangıç ​​yapanlardan biri yaptı. Sezonun büyük bir bölümünde sıkılmamakla birlikte, iyi bir görünüm sergiledi ve 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri için Sırbistan Millî Futbol Takımı'na geri çağrıldı.

23 Ağustos 2013 tarihinde Fejsa, Benfica ile 4,5 milyon € tutarında bir ücret karşılığında beş yıllık bir sözleşme imzaladı. 

Fejsa, 19 Eylül 2013 tarihinde Anderlecht'e karşı Şampiyonlar Ligi maçında çıktı . [9] Sezonun ilk yarısında sporadik göründü, ancak Nemanja Matić'in Chelsea'ye devredilmesiyle, Nisan 2014'ün başlarında bir yaralanmaya kadar çok daha düzenli görünen pozisyondaki tek seçenek haline geldi. aydır.

Şubat 2015 tarihinde 2, Benfica at Fejsa kayıtlı LPFP geri kalanını oynamak için onu sağlayan sezon . [12] Mart 2015 11 günü, için sahneye çıkmak, rekabete döndü rezerv takımın içinde Segunda Liga .

11 Nisan 2015 tarihinde, Benfica'nın ilk takımına yedek oyuncu olarak geri döndü ve Aciraemica'ya (5-1) Primeira Liga'da oynanan karşılaşmanın beşinci golünü attı . 

 

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