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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.06.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın iç saha forması tanıtıldı

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Galatasaray'ın iç saha forması tanıtıldı

Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunda iç sahada giyeceği tanıtıldı.

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  • İşte Galatasarayın yeni sezon iç saha forması
  • İşte Galatasarayın yeni sezon iç saha forması
  • İşte Galatasarayın yeni sezon iç saha forması
  • İşte Galatasarayın yeni sezon iç saha forması
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezonda iç sahada giyeceği forma tanıtıldı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yeni formayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray’ın klasik parçalı forma tasarımıyla modern ve sofistike detayların buluştuğu yeni iç saha forması satışa çıktı.

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UEFA şampiyonluğunun 20. yılı olması dolayısıyla o sene giyilen formadan esinlenilen tasarım geçmişten ilham alıp yeni başarılara koşmak isteyen takımı temsil ediyor. İlklerin ve enlerin takımı yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alıyor.

2019 – 2020 sezonu iç saha formasındaki ‘Vapor Knit’ teknolojisi terleme hissini en aza indirirken yine vücuda çok rahat bir şekilde oturuyor. Kit, oyuncu hareket ettiğinde ona kolaylık sağlayacak teknolojiye sahip kırmızı şort ve kırmızı çoraplarla tamamlanıyor.

2019-2020 iç saha kiti ilk kez 17 Haziran 2019 Pazartesi günü gsstore.org, nike.com ve seçili Nike ve GS Store mağazalarında satışa sunuldu."

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