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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
23.05.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın hedefi Okay Yokuşlu

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Galatasaray'ın hedefi Okay Yokuşlu

Ndiaye’nin kiralık sözleşmesi bitiyor, Belhanda iyi teklif gelirse satılacak. Orta sahada büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takım’dan eski öğrencisini istiyor.

Çifte kupanın gelmesinin ardından Galatasaray’da hemen yeni sezonun planları yapılmaya başladı... Teknik direktör Fatih Terim, geçen yıl olduğu gibi transferde geç kalınmasını istemiyor. Şampiyonlar Ligi’ne hazır bir kadroyla gitmeyi planlıyor. Geri dörtlüde önemli bir problemi olmayan, sadece Mariano’nun yerine Douglas’ı almayı düşünen Galatasaray’da esas hareketlilik orta sahada yaşanacak. 1 seneliğine kiralanan Ndiaye’nin sözleşmesi bitiyor, Stoke City’ye geri dönecek. Devre arasında Al Ittıhad’ın istediği Belhanda da 10 milyon Euro’ları bulan bir teklif gelmesi halinde yazın satılacak. Son haftalardaki performansıyla şampiyonluğun kazanılmasında kilit rol oynayan Fernando ise önemli bir rakam önerilmediği takdirde takımda tutulacak.

Takıma yerli şart

Fatih hoca, Fernando kalıp kalmasa da orta alana 2 takviye düşünüyor. Takımdaki yerli kalitesini de mutlaka yükseltmek isteyen İmparator, eski öğrencisi Okay Yokuşlu’yu çok istiyor. A Milli Takım’da daha önce beraber çalıştığı 25 yaşındaki Okay’ın Galatasaray’a uzun yıllar katkı sağlayacağına inanan Terim, yönetime bu görüşünü iletti.

Celta Vigo 6 milyona aldı

La Liga’da son anda kümede kalmayı başaran ve 20 takımla yarışta sezonu 16. olarak tamamlayan Celta Vigo, sezon başında Okay Yokuşlu için Trabzonspor’a 6 milyon Euro ödemişti. Okay, İspanya’daki ilk yılında 30 maça çıktı ve 2 gol attı. Galatasaray’ın öncelikli teklifinin satın alma opsiyonlu kiralama olacağı öğrenildi. Okay’ın da kümede son anda kalan bir takımdan ziyade Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’ı tercih edeceği konuşuluyor.

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