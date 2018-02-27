Galatasaray'ın hedefi belli! Kadıköy'e...
Bursaspor'u 5-0 mağlup ederek, Kasımpaşa yenilgisinin yaralarını saran Galatasaray yeni bir galibiyet serisi peşinde. Sarı kırmızılılar, Karabük deplasmanı ve iç sahadaki Konyaspor maçlarını kazanarak, Kadıköy'e gitmeyi planlıyor...
Spor Toto Süper Lig'de iç sahadaki başarılı performansını 5-0'lık Bursaspor zaferiyle devam ettiren Galatasaray'da şimdiden derbi hesapları yapılmaya başlandı. Kadıköy'deki kritik karşılaşmaya kadar puan kaybı istemeyen teknik direktör Fatih Terim, ezeli rakipleriyle oynanacak mücadeleye Karabük ve Konya maçlarını da kazanarak gitmeyi istiyor.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybederek, sarı kırmızılıların üç puan gerisine düşmesini büyük bir fırsat olarak gören deneyimli teknik adam, 17 Mart'ta oynanacak maça en kötü ihtimalle bu puan farkını koruyarak çıkmayı amaçlıyor. 24 Aralık'ta Göztepe ile yapılan ilk yarının son karşılaşmasında sakatlanan Fernando'nun da Fenerbahçe karşısında tam anlamıyla hazır hale gelmesi bekleniyor. Brezilyalı orta saha oyuncusunun bu hafta Karabük deplasmanında az da olsa süre alabileceği belirtildi.
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında salı akşamı Akhisar deplasmanına çıkacak sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'in ilk 11'de bazı değişikliklere gidebileceği bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcının, gözündeki kanama nedeniyle riske edilmeyecek olan Donk'un yerine Tolga Ciğerci'ye şans tanıyacağı, bir süredir yedek bekleyen Mariano'ya da takımda yer verebileceği ifade edildi.
Bursaspor maçında sakatlanarak soyunma odasının yolunu tutan Eren Derdiyok'un tedavisi sürüyor. Galatasaray sağlık heyeti, 4 ile 6 hafta arası sahalardan uzak kalması beklenen 29 yaşındaki oyuncunun beklenenden daha kısa sürede sahalara dönmesi için yoğun mesai harcıyor. (beINSports)
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