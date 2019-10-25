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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.10.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifi ortaya çıktı

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Milan'ın elden çıkarmaya sıcak baktığı Hakan Çalhanoğlu'nun geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kapısından döndüğü öne sürüldü. İtalyan basını, sarı kırmızılı ekibin Milan'a yaptığı 6 milyon avroluk teklifin reddedildiğini yazdı.

Spor Arena Dış Haber | Yaz transfer döneminde kadrosunu birbirinden önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için de resmi teklif yaptığı ancak rakam düşük olmasından dolayı bu transferin gerçekleşmediği iddia edildi.

İtalya’da yayın yapan Calcio Mercato isimli internet sitesi, sarı kırmızılı ekibin Hakan Çalhanoğlu için Milan’a 6 milyon avro teklif ettiğini öne sürdü. Aynı haberde, Zvonimir Boban ve Paolo Maldini ikilisinin bu rakamı düşük bulduğu için teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Milan yönetimi, ara transfer döneminde daha cazip bir teklif gelmesi halinde Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.

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GÖNLÜ GALATASARAY'DAN YANA

Hakan Çalhanoğlu, geçitğimiz Eylül ayında verdiği röportajda küçüklüğünden beri Galatasaray’ı tuttuğunu itiraf etmişti. Çalhanoğlu, “Galatasaray ve taraftarına her zaman sempatim oldu. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. İleride ne olur bilemem ama gönlüm hep Galatasaray’dan yana” şeklinde konuşmuştu.

Milan ile 2021 yılına kadar kontratı bulunan milli futbolcu, bu sezon forma giydiği 8 lig maçında takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasarayın Hakan Çalhanoğlu teklifi ortaya çıktı

Galatasarayın Hakan Çalhanoğlu teklifi ortaya çıktı

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