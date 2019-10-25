Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifi ortaya çıktı
Milan'ın elden çıkarmaya sıcak baktığı Hakan Çalhanoğlu'nun geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kapısından döndüğü öne sürüldü. İtalyan basını, sarı kırmızılı ekibin Milan'a yaptığı 6 milyon avroluk teklifin reddedildiğini yazdı.
Spor Arena Dış Haber | Yaz transfer döneminde kadrosunu birbirinden önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için de resmi teklif yaptığı ancak rakam düşük olmasından dolayı bu transferin gerçekleşmediği iddia edildi.
İtalya’da yayın yapan Calcio Mercato isimli internet sitesi, sarı kırmızılı ekibin Hakan Çalhanoğlu için Milan’a 6 milyon avro teklif ettiğini öne sürdü. Aynı haberde, Zvonimir Boban ve Paolo Maldini ikilisinin bu rakamı düşük bulduğu için teklifi geri çevirdiği belirtildi.
Milan yönetimi, ara transfer döneminde daha cazip bir teklif gelmesi halinde Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.
GÖNLÜ GALATASARAY'DAN YANA
Hakan Çalhanoğlu, geçitğimiz Eylül ayında verdiği röportajda küçüklüğünden beri Galatasaray’ı tuttuğunu itiraf etmişti. Çalhanoğlu, “Galatasaray ve taraftarına her zaman sempatim oldu. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. İleride ne olur bilemem ama gönlüm hep Galatasaray’dan yana” şeklinde konuşmuştu.
Milan ile 2021 yılına kadar kontratı bulunan milli futbolcu, bu sezon forma giydiği 8 lig maçında takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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