Galatasaray'ın gözdesi Modeste resmen açıklandı! Transfer...
Transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan Anthony Modeste’nin yeni takımı resmen açıklandı.
Almanya Ligi ekiplerinden Köln, golcü futbolcu Modeste ile her konuda anlaşma sağlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Modeste ile 2023 tarihine kadar süren bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Ayrıca kulübün resmi yayın organlarından futbolcu için hoş geldin mesajları yayınlandı.
HEMEN FORMA GİYEBİLECEK
Çin kulübü Tianjin Songjiang davayı geri çektiği için futbolcunun imza atmasına herhangi bir engel kalmamıştı. Dolayısıyla futbolcu, daha önce de oynadığı Köln'ün formasını hemen giyebilecek.
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