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GeriFutbol Galatasaray'ın gözdesi Mbwana Samatta gizlice İstanbul'a geldi | Transfer haberleri
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Haber Giriş: 31.12.2019 - 09:07,Son Güncelleme:/

Galatasaray'ın gözdesi Mbwana Samatta gizlice İstanbul'a geldi | Transfer haberleri

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Galatasaray'ın gözdesi Mbwana Samatta gizlice İstanbul'a geldi | Transfer haberleri

Adı transferde sık sık Galatasaray'la anılan Samatta'nın gizlice İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

Yaz ayı transfer döneminde Diagne’nin satılması halinde Samatta’yı kadrosuna katmak isteyen, hatta Şükrü Hanedar’ın Genk yönetimiyle masaya bile oturduğu yıldız golcünün ‘İstanbul’ paylaşımı sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

TANZANYA - BRÜKSEL ARASI SEYAHAT

Genk’te oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken ve Galatasaray’ın göz hapsinde olan Samatta’nın 1 sene içerisinde iki kez menajer değiştirdiği öğrenilirken, 26 yaşındaki futbolcunun en son Benjamin Tetteh transferinde Şükrü Hanedar’la sürekli görüşme halinde olan Sascha Empacher ile anlaşma vardığı belirtildi.

İstanbul paylaşımı ile sarı kırmızılı camiayı heyecanlandıran yıldız futbolcunun Tanzanya – Brüksel arası seyahat gerçekleştirdiği ve bu sebepten dolayı Türkiye’de olduğu ifade edilirken, Samatta’nın ailesi yüzünden büyük takımlara transferinin engellendiği kaydedildi. (Fanatik)

Galatasarayın gözdesi Mbwana Samatta gizlice İstanbula geldi | Transfer haberleri

Galatasarayın gözdesi Mbwana Samatta gizlice İstanbula geldi | Transfer haberleri

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