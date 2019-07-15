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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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15.07.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın genç yıldızı Celil Yüksel Sivasspor’a doğru

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Galatasaray'ın genç yıldızı Celil Yüksel Sivasspor’a doğru

Sivasspor, Galatasaray'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Celil Yüksel'i transfer etmek etmek için Sarı Kırmızılı ekibin kapısını çaldı.

Kayserispor’un ardından Sivasspor da Celil Yüksel için Galatasaray’ın kapısını çaldı. Yiğidolar, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak Sarı-Kırmızılılar’dan istedi. Cim Bom, oynama garantisiyle Celil’i göndermeyi hedefliyor, çünkü futbolcusunun tecrübe kazanmasını istiyor.

Öte yandan Ozornwafor için Kayserispor ile yapılan temasların da hafta içinde noktalanması bekleniyor.

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Galatasarayın genç yıldızı Celil Yüksel Sivasspor’a doğru

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