Galatasaray'ın genç yıldızı Celil Yüksel Sivasspor’a doğru
Sivasspor, Galatasaray'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Celil Yüksel'i transfer etmek etmek için Sarı Kırmızılı ekibin kapısını çaldı.
Kayserispor’un ardından Sivasspor da Celil Yüksel için Galatasaray’ın kapısını çaldı. Yiğidolar, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak Sarı-Kırmızılılar’dan istedi. Cim Bom, oynama garantisiyle Celil’i göndermeyi hedefliyor, çünkü futbolcusunun tecrübe kazanmasını istiyor.
Öte yandan Ozornwafor için Kayserispor ile yapılan temasların da hafta içinde noktalanması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı takımda kamp çalışmaları sürüyor...
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